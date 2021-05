Preşedintele PMP, despre candidatura la alegerile prezidenţiale din 2014: Nu am renunţat, am fost înlocuit

„În 2014 am fost înlocuit de Partidul Mişcarea Populară. (...)Nu am renunţat, am fost înlocuit prin decizia Partidului Mişcarea Populară”, a spus preşedintele PMP, Cristian Diaconescu într-o conferinţă de presă la Brăila.

Întrebat dacă va merge până la capăt de data aceasta, el a răspuns că îşi respectă partidul şi deciziile pe care le ia.