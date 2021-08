Preşedintel CJ Vrancea, reconfirmat în fruntea filialei judeţene: PNL Vrancea are nevoie Ludovic Orban ca preşedinte al PNL

Cătălin Toma le-a mulţumit celor care l-au votat şi a declarat că a semnat moţiunea pentru candidatura lui Ludovic Orban în fruntea PNL.

"Împreună învăţăm, împreună dezvoltăm Vrancea, pentru că PNL Vrancea are nevoie de guvernare liberală, PNL Vrancea are nevoie de Ludovic Orban preşedinte al PNL.(...) Atât eu, cât şi colegul meu, Ion Ştefan, am semnat şi vă îndemn şi pe dumneavoastră să o faceţi când o să vină în teritoriu, moţiunea pentru candidatura domnului preşedinte. Din acest moment prin urma alegerilor de astăzi, noi suntem în programul pentru 25 septembrie, susţinem Ludovic Orban preşedinte şi doar împreună dezvoltăm judeţul Vrancea", a declarat Cătălin Toma.