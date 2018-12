Ponta anunţă depunerea unui proiect de lege privind suspendarea în 2019 a cotizaţiei de la buget pentru partide: Nu ai nevoie de 35 de milioane de euro

„Am fost cinci ani preşedintele PSD-ului, nu ai nevoie de 35 de milioane de euro, nu ai cum să-i cheltui în mod real pentru activitatea partidului. E o măgărie, e ceva, într-adevăr, s-a schimbat în acest an, fără să se prindă nimeni", afirmă Ponta.

Ponta a anunţat, joi, într-o conferinţă de presă, că au fost depuse la Parlament două proiecte de lege ale deputaţilor Pro România, între care unul care prevede că, dacă indexarea pensiilor este îngheţată până la 1 septembrie, să se îngheţe şi indexarea salariilor pentru aleşi, demnitari.

"Al doilea lucru, tot în semn de solidaritate şi de bun simţ, după părerea mea, şi pentru a asigura totuşi o corectitudine a alegerilor, că participăm toţi la alegeri la anu', timp de un an - 2019, să fie suspendată cotizaţia de la buget pentru partide. Eu cred că PSD, colegii mei, se descurcă şi fără 35 de milioane de euro pe care îi primesc de la buget, cred că şi PNL-ul se descurcă fără cei 18 milioane de euro pe care îi primesc de la buget, şi USR-ul se descurcă, uite, noi suntem un partid care ne descurcăm, nu avem nevoie de alocaţie în 2019 de la buget, ne facem campanie, putem să vorbim cu oamenii, internetul, mă rog, deocamdată costă mai puţin, până se aplică taxele pe internet şi pe comunicaţii...", a afirmat Victor Ponta.

El a spus că o sumă precum 35 de milioane de euro nu poate fi cheltuită în mod real pentru activitatea partidului.

"35 de milioane de euro? pentru un partid? E chiar... am fost cinci ani preşedintele PSD-ului, nu ai nevoie de 35 de milioane de euro, nu ai cum să-i cheltui în mod real pentru activitatea partidului. E o măgărie, e ceva, într-adevăr, s-a schimbat în acest an, fără să se prindă nimeni, s-a făcut un amendament la Camera Deputaţilor, de către trezorierul unui partid, care a făcut o mică modificare, a zis nu din buget, ci din PIB. Păi la educaţie de când aşteptaţi să nu se pună din buget, să se pună din PIB... dar 35 de milioane de euro plus 18 milioane cât ia PNL-ul, plus 10 milioane USR-ul... se fac de o taxă, ca să spun aşa, se poate scoate o taxă, de exemplu taxa pe comunicaţii pentru că noi credem că România are un avantaj extraordinar competitiv prin faptul că avem transmisie de date de calitate şi la preţuri rezonabile faţă de alte ţări", a mai spus Ponta.