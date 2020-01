”Încă din luna noiembrie am discutat toţi din Parlament, cu excepţia PSD, care a spus foarte clar că este contra. Că facem alegeri pentru primari din două tururi şi că preşedinţii de consilii judeţene trebuie să se aleagă dintre consilieri ca să nu mai facem baroni. Că cel care se alege direct înţelege că este stăpânul judeţului şi o să îi înlocuim pe baronii PSD cu baronii PNL. Toată lumea a fost de acord, în frunte cu PNL. Au trecut două luni, ba chiar am şi spus atunci, dacă vreţi să faceţi aceste modificări faceţi-le în noiembrie sau decembrie pentru că este o decizie a Curţii Constituţionale care spune că în ultimele 6 luni nu mai poţi să modifici legislaţia. Domnul Orban a zis da,da, după care a spus că nu mai poate, că a semnat cu UDMR, ne-a dus cu vorba. Am întâlnit mulţi politicieni vrăjitori, dar domnul Orban e campion la dus cu vorba pe toată lumea. A trecut luna Decembrie, acum trece şi ianuarie şi au anunţat că s-au hotărât cu două tururi. Îi păcălesc pe cei de la UDMR. Nu mor eu de grija UDMR, dar nu îmi amintesc de o altă înţelegere scrisă care să fie încălcată în două luni în politică. Puteau să producă alegerea în două tururi a primarilor şi preşedinţii de consilii judeţene dintre consilieri prin ordonanţă de urgenţă care ordonanţă nu putea fi atacată de PSD. Şi totuşi nu au făcut aşa. Au lăsat preşedinţii de Consilii Judeţene aleşi dintr-un tur. E aberant, de ce alegi primarii din două tururi şi primarii dintr-un tur. După care, când a fost întrebat domnul Orban, de ce nu a pus şi în legea de angajare a răspunderii şi preşedinţii de Consilii Judeţene,e a spus că e o lege în Parlament. E o lege în Parlament şi pentru primari. Nimic nu are logică ce se întâmplă şi singura explicaţie pe care o văd e că îşi doreşte să rămână primari într-un tur şi preşedinţi de consilii judeţene aleşi direct pentru că PNL este noul PSD. Au prefecţi, au Ministerul Dezvoltării, au forţă administrativă. Mulţi primari o să îi regăsiţi la PNL. Dacă lasă două tururi la primari şi preşedintele de Consiliu Judeţean ales dintre consilieri, atunci mai apar două partide în joc: USR pe partea dreaptă şi Pro România pe stânga. Cred că PNL şi PSD nu vor pe alţii să crească. Asta am înţeles din modul haotic pe care îl lasă să se înţeleagă”, a declarat Ponta.

Victor Ponta spune că în cazul în care moţiunea PSD ar trece, nu s-ar aplica legea, iar bani pentru alegerea primarilor în două tururi nu sunt în buget.

”Dacă dădea OUG, intra în vigoare azi, săptămâna viitoare se putea da Ordonanţă pentru stabilirea datei alegerilor şi pentru calendar. În momentul în care şi-au angajat răspunderea, au spus că hai că ne face moţiune PSD şi ne dă jos. Pai da, dar dacă face PSD moţiune şi trece, nu se mai aplică legea. PSD o să facă moţiune, dar o să dureze. Pot să tragă de timp în Parlament, iar PNL nu e deranjat de trecerea de timp pentru că nu vor nici ei. Mai e un lucru important de unde rezultă că am dreptate. Domnul Orban a spus că nu poate aplica legea de mărire a alocaţiilor pentru că nu are buget. Să vă dau o veste, nu sunt bani în buget nici în două tururi la primari. Păi dacă nu ai bani pentru alocaţii, înseamnă că nu ai bani nici pentru două tururi. După care a spus cineva de la PNL că pot lua bani din fondul de rezervă. A, înseamnă că poţi lua din fondul de rezervă şi de alocaţii”, a declarat Ponta.

Ponta spune că actualul guvern ar putea avea soarta guvernului Cioloş, care şi-a pierdut popularitatea în doar câteva luni.

”Dacă nu fac alegeri anticipate, dacă îi prinde 1 septembrie la guvernare fără alegeri, când nu vor da banii nici la pensii, nici salariile la profesori, nici alocaţiile probabil, e foarte posibil să aibă soarta guvernului Ciloş. În ianuarie era foarte popular şi în decembrie, catastrofă totală. Probabil că asta se va întâmpla şi cu domnul Orban şi guvernul lui, dacă nu fac alegeri anticipate”, a spus Ponta.

Liderul Pro România spune că ”PSD a pus proşti”, iar acelaşi lucru face şi PNL.

”PSD a pus proşti, pune şi PNL, PSD a pus pile, pune şi PNL pile. PSD a împărţit la Teleorman şi la Neamţ funcţii. PNL împarte cu PMP şi cu ALDE pe care îi face broaşte şi atunci normal că dezamăgirea e foarte mare. Şi prin sistemul de vot încearcă să nu lase competiţia pe stânga Pro România şi pe dreapta USR. E un blat între PNL şi PSD”, a declarat Ponta.