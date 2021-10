PNL Sector 1: Suntem gata să votăm rectificarea bugetară când vor înceta abuzurile de putere în primărie şi investiţiile vor fi deblocate

„A patra şedinţă de Consiliu Local ce include pe ordinea de zi rectificarea propusă de primarul Sectorului 1. În aceleaşi condiţii: zero dialog, zero explicaţii şi fără ca doamna Armand să fi deblocat vreunul dintre proiectele pentru cetăţeni, proiecte care zac prin sertare doar pentru că au fost propuse de echipa Partidului Naţional Liberal. Consilierii PNL rămân consecvenţi abordării de până acum: suntem gata să votăm rectificarea bugetară când vor înceta abuzurile de putere în primărie şi investiţiile de care cetăţenii au nevoie vor fi deblocate. Deocamdată nu e cazul, din păcate”, a transmis PNL Sector 1.

El a explicat că >>în timp ce primarul Armand era preocupat de scandaluri în media, ca să puncteze la capitolul imagine, consilierii PNL Sector 1 au transpus nevoile reale ale cetăţenilor în proiecte de hotărâre de consiliu local sau amendamente la alte proiecte. Multe dintre acestea, deşi adoptate la proiectul de buget încă din luna aprilie, au fost „uitate”<<.

„Este revoltător că bucureştenii din Sectorul 1 plătesc în fiecare zi pentru aroganţa unui primar care se crede şef al tuturor şi uită că este în slujba oamenilor. Oameni care şi-au pus speranţa în această schimbare la primărie, inclusiv simpatizanţi PNL, cărora le-am cerut votul în urmă cu un an, şi care sunt taxaţi zilnic de incompetenţa fără limite din primărie. Mizerie pe străzi, proiecte vitale blocate, lipsa capacităţii de a face investiţii, frig în case şi un haos administrativ de nedescris. Pe final de an irosit din punct de vedere al investiţiilor importante şi care a stat doar sub semnul circului public, tragem linie şi constatăm că formula ideală de <<parteneriat>> a doamnei primar este simplă: consilierii PNL trebuie să voteze tot ce le cere şi atât. Sigur că vom asista la noi atacuri pe Facebook, acelaşi refren cu USL, dar suntem deja obişnuiţi. Pentru noi, principiile nu sunt negociabile. Şi interesul cetăţenilor în slujba cărora suntem este mai important decât orice”, a declarat Sebastian Burduja, preşedinte PNL Sector 1 (foto).

Consilierii PNL au completat că „pentru cine îşi imaginează că hotărârile de consiliu local sunt opţionale, probabil inclusiv primarul, reamintim ce scrie în Codul Administrativ, la articolul 154, puncul 1 – „Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local”.

„Proiectele propuse de PNL, votate şi bugetate, dar blocate abuziv de luni de zile includ: o parcare subterană în cartierul Aviaţiei, o sală de sport la un liceu important, proiecte de regenerare urbană, şcoli independente energetic, creşă, reparaţii la ambulatoriul Grigore Alexandrescu, şi achiziţii de terenuri pentru amenajări de spaţii verzi şi parcări în sectorul 1. Oare care ar putea fi explicaţia raţională pentru blocarea acestor proiecte vitale de luni de zile”, a mai întrebat consilierii.

Potrivit sursei citate, „consilierii PNL au întrebat-o permanent pe doamna Primar în şedinţele de CL anterioare, iar răspunsurile au fost halucinante şi se regăsesc, spre informarea cetăţenilor, pe site-ul primăriei”. Liberalii susţin că >>practic, doamna Primar nici nu s-a deranjat să le citească măcar, ştiind de la bun început că le va bloca. Şi atunci, dacă oricum sunt „opţionale” aceste proiecte votate şi bugetate de Consiliul Local Sector 1<<, întrebând „ce rost mai au alte rectificări”.

Clotilde Armand: „P olitica practicată de consilierii PSD şi PNL Sector 1 ucide”

Clotilde Armand a spus că politica practicată de consilierii PNL şi PSD Sector 1 ucide. Ea a precizat că la a 5-a şedinţă de Consiliu Local s-a supus la vot proiectul care vizează rectificarea bugetară, dar acesta a fost respins de oamenii celor două partide.

Petre Manole: „Clotilde Armand amestecă lucruri corecte cu altele care nu sunt corecte”

Preşedintele PSD Sector 1, Petre Manole a declarat pentru Adevărul că PSD nu votează proiectul privind rectificarea bugetară pentru că nu este uunul bun, argumentând că primarul ar trebui să implementeze întâi ultimul proiect de rectificare bugetară adoptat.