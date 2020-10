PNL a depus lista candidaturilor la alegerile parlamentare. Ludovic Orban: Intrăm în campanie sub sloganul simplu - Dezvoltăm România

„Bătălia pentru România a început în 2019, odată cu alegerile pentru Parlamentul European şi cu referendumul pro jsutiţie iniţiat de preşedintele României. Atât referendumul, cât şi alegerile europarlamentare au reprezentat o victorie a preşedintelui Klaus Iohannis şi a celor care îşi doresc o justiţie independentă, o egalitate a cetăţenilor în faţa legii şi care a susţinut că nimeni nu e deasupra legii”, a afirmat marţi Ludovic Orban.





Ela a mai spus că alegerile generale sunt decisive pentru România şi a îndemnat oamenii să voteze PNL, singurul partid capabil să învingă PSD şi să guverneze bine pentru români.





„În 27 septembrie a urmat o grea luptă în alegerile locale, în care ne-am confruntat cu 29 de baroni roşii care s-au luptat pe viaţă şi pe moarte, folosind toate căile legale şi ilegale pe care le-au avut la dispoziţie pentru a-şi salva mandatele. Şi această bătălie a fost câştigată de PNL. Românii din mai 2019 au arătat clar că nu mai vor PSD, că s-au săturat de un partid care calcă în picioare drepturile şi libertăţile oamenilor, de un partid care a vrut să confişte România şi care nu a făcut altceva decât să slujească interesele clientelei politice şi să-şi apere penalii. PSD nu a murit, PSD nu este încă înfrânt, PSD se zvârcoleşte şi încearcă prin toate mijloacele posibile să ţină România ocupată. Alegerile din 6 decembrie sunt alegeri decisive pentru România. În 6 decembrie românii trebuie să vină la vot cu încredere şi să voteze PNL, care e singura forţă politică care are capacitatea de a învinge PSD şi are capacitatea de a guverna România. Intrăm în campanie sub sloganul simplu – Dezvoltăm România”, a mai spus Orban.





Ludovic Orban deschide lista pentru Camera Deputaţilor în Bucureşti, iar Florin Cîţu pe cea la Senat. Mai mulţi miniştri printre care Monica Anisie, Nelu Tătaru, Lucian Bode, Violeta Alexandru, precum şi Cristian Băcanu şi Alexandru Moraru, candidaţii PNL la Sectoare.