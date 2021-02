PNL o atacă dur pe Clotilde Armand: Modul de administrare al Sectorului pare să fie doar o joacă pentru doamna primar. Campania electorală s-a încheiat.

Liberalii susţin că proiectele aflate pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri nu ar fi fost urgente, aşa cum pretinde Clotilde.

„După mesajele politice şi scandalul pe care l-a făcut public în ultimele zile, pentru că echipa de consilieri PNL a îndrăznit să nu fie de acord cu lipsa de transparenţă şi modul discreţionar de elaborare a proiectelor, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a convocat astăzi o şedinţă de îndată...cu patru proiecte care nu sunt nici de urgenţă maximă şi nici de forţă majoră. Asta în timp ce la Spitalul de Arşi ploua în saloane peste pacienţi şi şcolile sunt complet nepregătite pentru reînceperea orelor de curs.”

Ordinea de zi a şedinţei de astăzi (convocată aseară, la ore târzii) include depunerea jurământului unui consilier USRPLUS (absolut nimic urgent), un proiect de hotărâre legat de patru spitale din sectorul 1 care constată un fapt deja existent, stipulat în extrasul de carte funciară şi care aliniază o decizie a Curţii de Conturi în acest sens (unde este urgenţa?), aprobarea regulamentului privind parcările şi reorganizarea Poliţiei Locale - ambele respinse în şedinţa de săptămâna trecută, pentru că nu au inclus sugestiile cetăţenilor formulate în procedura de transparenţă publică sau pentru că nu respectau legea.” arată comunicatul liberalilor.

Mai mult, PNL Sector 1 declară că modul în care Clotilde Armand administrează Sectorul pare să fie „doar o joacă”.

„Pentru că modul de administrare al Sectorului pare să fie doar o joacă pentru doamna primar şi pentru că sectorul 1 chiar are probleme mult mai grave, solicităm public răspunsuri de la primarul Armand la următoarele întrebări:

Cum justificaţi convocarea acestei şedinţe de îndată? Care este urgenţa depunerii jurământului unui consilier, în condiţiile în care Consiliul poate funcţiona până la următoarea şedinţă ordinară? Unde se încadrează presiunea pentru aprobarea unui regulament de parcări care provoacă doar haos? Digitalizarea există deja la sectorul 1, oamenii rezervă parcări online - unde se încadrează acest proiect, la urgenţă maximă sau forţă majoră? Cine a luat decizia ca în luna ianuarie să nu se poată solicita închirierea de parcări la ADP Sector 1? Ce a stat la baza acestei decizii şi cine răspunde acum pentru haosul generat şi pentru sutele de bătrâni care stau în ploaie? Cine este domnul Cornel Bărbuţ, despre care au apărut în spaţiu public dovezi că se implică direct în elaborarea regulamentului pentru parcări, deşi este într-un evident conflict de interese ca CEO al firmei private Vegacomp, care furnizează soluţii pentru parcări? A participat sau nu domnul Bărbuţ la întâlniri interne ale administraţiei locale pe tema parcărilor? Dacă da, în ce calitate? A transmis domnul Bărbuţ e-mailuri către angajaţii ADP şi, dacă da, în ce calitate? Ce măsuri veţi întreprinde? Ce măsuri aţi luat pentru presupusele abuzuri ale poliţiei locale semnalate în diverse postări publice? Aţi sesizat organele abilitate? Sau vreţi să rezolvaţi problemele şi abuzurile printr-o reorganizare făcută peste noapte? De ce nu aţi pus acest proiect în transparenţă? Solicităm organizarea de dezbateri publice şi consultări cu sindicatele şi societatea civilă, pentru a respecta toate etapele normale şi legale. Aceste practici, pe care chiar dumneavoastră le-aţi acuzat la fosta administraţie, nu pot fi tolerate în noul mandat. Ce măsuri aveţi pentru clădirile monument care se degradează, cum este cazul liceului Tonitza? Ştiţi că la Spitalul de Arşi plouă în saloane? Nu este aceasta o urgenţă mai mare decât depunerea jurământului unui consilier? Care este situaţia şcolilor din sector? Sunt toate pregătite pentru reînceperea orelor de curs?

Aşa cum am spus încă de săptămâna trecută, PNL nu poate gira iniţiative unilaterale, fie ele şi ale unor „parteneri", prin care s-ar da peste cap viaţa tuturor bucureştenilor din comunitatea noastră. Educatia copiilor noştri, spitalele in care ne tratăm, siguranţa publica, locurile de parcare — toate acestea sunt lucruri care ţin de interesul public. Pentru noi nu sunt o joacă şi nici prilej de scandal permanent, ci oportunitatea de a găsi - în mod transparent, constructiv şi legal - soluţii la problemele cetăţenilor.

Fără îndoială, fiind din start „condamnaţi”, vom fi martori şi la finalul şedinţei de astăzi la variaţiuni pe teme deja testate acum o săptămână: „USL trăieşte la Sectorul 1", consilierii liberali sunt „fripturisti", „analfabeţi" sau „infractori". Vă întreb pe dumneavoastră: v-aţi încălca principiile sub ameninţarea acestui bullying dictatorial sau v-aţi strădui să faceţi ceea ce trebuie pentru a schimba în bine viaţa oamenilor pe care ii reprezentaţi? Noi alegem sa facem ceea ce trebuie.

Un lucru important: în toate aceste zile care au trecut de la ultima şedinţă de consiliu local, am lansat repetate apeluri publice la dialog către cea şi cei alături de care am făcut cu buna-credinţă echipă in campania electorala pentru alegerile locale si dupa. La toate acestea, primarul Sectorului 1 a răspuns prin noi atacuri şi jigniri.

Stimaţi parteneri, dacă vă pasă cu adevărat de cei care v-au ales (şi nu numai), opriţi-vă. Puneţi punct scandalurilor, stilului heirupist şi deciziilor pripite. Altele sunt aşteptările oamenilor — şi ele sunt mari. Haideti sa facem impreuna administraţie si sa lăsam campania electorala pentru 2024”, a declarat Sebastian Burduja, preşedinte PNL Sector 1", se arată în comunicatul PNL Sectorul 1.