Orban, replică pentru Cîţu: „Ca premier, eu nu am lăsat doar Ministerul Sănătăţii să se ocupe de primele trei valuri ale pandemiei”

„Întotdeauna atunci când un domeniu atât de important cum este domeniul apărării sănătăţii cetăţenilor nu funcţionează este şi responsabilitatea premierului. Ca premier, eu nu am lăsat doar Ministerul Sănătăţii să se ocupe de confruntarea cu primele trei valuri. Premierul trebuie să fie implicat în prima linie a bătăliei. (...)

În momentul în care s-a văzut magnitudinea valului 4 şi creşterea cazurilor, nu se poate spune că nu a existat o informare prealabilă. Dimpotrivă, INSP a făcut o predicţie cu privire la evoluţia pandemiei şi existau practic avertismente care trebuiau luate în seamă şi implementate măsuri”, a spus Ludovic Orban marţi seara, într-o emisiune la TVR1.

Afirmaţiile liderului PNL vin după ce premierul Florin Cîţu a anunţat că va cere o „anchetă/analiză” care să arate cum s-a pregătit Ministerul Sănătăţii pentru al patrulea val al pandemiei de COVID-19. „Este anormal şi cineva trebuie să răspundă pentru asta dacă valul patru nu a fost pregătit, deşi am vorbit despre asta toată vara”, a susţinut Cîţu.

„O să cer o anchetă/analiză, pentru că vreau să ştiu cum a fost pregătit valul patru. Ştiam că vine valul patru, eu am spus tot anul, deci după ce s-a terminat valul trei am spus că nu vreau să se reducă numărul de paturi în secţiile ATI pentru COVID, am spus foarte clar că să rămână intactă capacitatea noastră de a răspunde, aş vrea să văd cum a fost pregătit de Ministerul Sănătăţii acest val şi să vedem dacă s-a ţinut cont de ceea ce am spus eu şi, dacă nu s-a ţinut cont de ceea ce am spus eu, cine nu a ţinut cont şi va fi responsabil pentru asta”, a declarat primul ministru, marţi, într-o conferinţă de presă la Sinaia.

Cîţu a menţionat că va solicita un plan privind gestionarea situaţiei şi va avea discuţii cu managerii de spitale şi cu cei din Direcţiile de Sănătate Publică pe tema paturilor de la ATI, dar şi pe tema personalului care să asigure asistenţa medicală la aceste paturi pentru bolnavii COVID.