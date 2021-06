Orban: Preşedintele nu se implică în campania din interiorul PNL. Partidul rămâne într-un parteneriat responsabil cu preşedintele

„PNL, în ansamblul său, are un parteneriat cu preşedintele României şi e normal să fie aşa, pentru că preşedintele României, Klaus Iohannis, a fost ales în 2014, la primul mandat, din postura de preşedinte al PNL. Şi la al doilea mandat, PNL a susţinut candidatura preşedintelui Klaus Iohannis. Există un parteneriat între preşedintele României şi PNL. Preşedintele României nu se implică în competiţia internă, aşa cum nu s-a implicat în competiţia internă nici în 2017. Indiferent cine este ales preşedinte, indiferent ce conducere va fi aleasă PNL rămâne într-un parteneriat serios, responsabil, realizat pentru binele României cu preşedintele României. Sigur că şi data trecută, în 2017, la fel s-a speculat, că un candidat este sprijinit de preşedintele României. S-a văzut că nu a fost aşa. Şi acum, evident, sunt unii care fac campanie încercând să spună că preşedintele României susţine un candidat. Eu am convingerea că preşedintele României susţine PNL, fiindcă ştie foarte bine faptul că toată conducerea va fi aleasă de membrii PNL”, a afirmat Ludovic Orban.



El a negat faptul că ar exista două tabere în partid. El a mai spus că toţi colegii din PNL beneficiază de dialog şi i-a tratat în mod egal.



„Din punctul meu de vedere, nu există o asemenea separare în PNL. Ca preşedinte al PNL, am militat pentru unitatea partidului, am militat pentru eliminarea a unor eventuale discriminări sau discrepanţe, pentru că cineva a fost în fostul PDL sau în fostul PNL. Din punctul meu de vedere, toţi colegii mei, indiferent din ce formaţiune provin, din cele două formaţiuni care au fuzionat, beneficiază de deschidere, de dialog, de cooperare şi eu i-am tratat în mod egal, în funcţie, evident, de rezultat, de efortul depus şi de măsura în care acţiunea lor a fost utilă şi benefică PNL”, a mai spus Ludovic Orban.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, de asemenea, în trecut că susţine prim-ministrul şi Guvernul, însă preşedintele statului nu are „căderea” de a se implica în proceduri de partid.