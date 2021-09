Orban, întrebat dacă există o variantă în care premierul să nu fie nevoit să vină în Parlament pentru votul de încredere: Nu există. Cel mai probabil va ajunge la CCR

Întrebat dacă există o variantă în care premierul să nu fie nevoit să vină în Parlament pentru votul de încredere privind propunerile în privinţa portofoliilor USR PLUS, Ludovic Orban a răspuns: „Nu există nicio variantă. Conform prevederilor, la expirarea termenului de 45 de zile, termenul constituţional maxim prevăzut pentru asigurarea conducerii unui minister pentru un interimar, premierul are obligaţia să vină în Parlament în cazul în care se face o remaniere cu schimbarea configuraţiei politice. Dacă cei 6 miniştri care şi-au dat demisia de la USR PLUS nu sunt înlocuiţi de miniştri USR, ci vor fi candidaţi din alte formaţiuni politice, aceşti candidaţi vor trebui să treacă prin Parlament, iar premierul trebuie să se prezinte în faţa Parlamentului.

„Ce este adevărat, este faptul că nu există deocamdată un precedent prin care un premier care a propus o remaniere cu schimbarea configuraţiei politice să nu fi obţinut numărul necesar de voturi, adică majoritatea deputaţilor şi senatorilor. Sigur, sunt multe puncte de vedere exprimate de Constituţionalişti, eu aş prefera să nu-mi exprim un punct de vedere legat de acest subiect, deşi am un punct de vedere.”, a mai completat preşedintele PNL.