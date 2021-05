Orban începe să-i dea peste degete lui Florin Cîţu

Deşi, până în urmă cu câteva zile, Orban s-a abţinut să comenteze deciziile luate de guvernul Cîţu, şeful PNL a lansat ideea că gratuitatea vaccinurilor nu va mai dura foarte mult. O idee care i-a surprins pe numeroşi liberali şi care l-a făcut pe premierul Florin Cîţu să iasă în public şi să-l contrazică pe şeful de partid pe tema vaccinurilor. „Vaccinul în România este şi rămâne gratuit. Nu este nicio discuţie în Guvern pentru a schimba lucrurile”, a precizat Cîţu. Ulterior, Orban şi-a nuanţat declaraţia şi a spus că a vorbit despre următorii ani.



Însă şicanele lui Orban au continuat şi marţi. În şedinţa Biroului Executiv, Orban aproape l-a pus la colţ pe Cîţu, pe tema PNRR, pentru că nu are sub control relaţia cu ministrul Cristian Ghinea. „Nu Ghinea face reforme şi nu el ia locul premierului”, i-a spus Orban în faţă. În replică, Florin Cîţu i-a spus că situaţia e sub control şi ştie ce este de făcut. Disputele între cei doi vin în contextul în care PNL va avea un congres pe 25 septembrie, la care vor fi prezenţi 5.000 de delegaţi din toată ţara, eveniment la care va fi aleasă noua conducere pentru patru ani.

„Adevărul” a consultat mai mulţi specialişti pentru a traduce situaţia de la vârful PNL, creată mai ales prin atitudinea ofensivă a lui Orban. Referitor la disputa din jurul gratuităţii vaccinului, sociologul Mircea Kivu este de părere că pe Ludovic Orban „pur şi simplu l-a luat gura pe dinainte, adică a vorbit fără să se gândească, după care şi-a dat seama că a spus o enormitate şi a încercat să o corecteze”. Sociologul argumentează că declaraţiile în privinţa renunţării la gratuitatea vaccinurilor au fost o greşeală: „Orban, pur şi simplu, nu are ce câştiga de pe urma unei asemenea declaraţii, adică nimeni nu câştigă simpatizanţi spunând că vaccinul o să trebuiască să ni-l plătim”.

Sociolog: „Orban trebuie să arate că e viu”

Sociologul Alfred Bulai este de părere că poziţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor „nu oferă prilejul de a ieşi public foarte des” şi că preşedintele PNL „trebuie să arate că este viu, activ, luminat şi evident că încearcă să arate că este foarte prezent tocmai pentru ca să anunţe că e combativ, că există în continuare, că sprijină partidul”.

Potrivit sociologului Bulai, declaraţiile făcute de Orban reprezintă o strategie de comunicare, în care „încerci să fii mai şocant, după care dai înapoi, dar ideea este să fii prezent şi să vorbească lumea de tine”. Pe de altă parte, Cîţu „nu trebuie să facă mai nimic. Doar anunţă o decizie şi automat este în spaţiul public”, mai afirmă sociologul.