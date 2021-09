Orban: Eu sunt garantul unităţii PNL. Din punct de vedere moral, am câştigat competiţia. Nu avem un Guvern şi un premier cu care să ne mândrim

„Am vorbit de nenumărate ori în faţa dvs. în toate ocazile posibile şi multe din ele imposibile. Sunt puţine lucruri noi pe care aş putea să le spun. Am participat la 36 de conferinţe judeţene. Încep prin a-l ruga pe domnul Boc ca atunci când mă citează să mă citeze integral. Nu pe bucăţi. Am spus că fie dacă eu sunt bun şi colegii mei sunt buni, fie dacă eu sunt rău şi ei sunt răi. Toată echipa Biroului Executiv a pus osul la treabă. Problema e de ce a spus colegul şi prietenul meu Florin Cîţu cum că va lua deciziile cu dumneavoastră. Mă îndoiesc. Mi-a dat afară toţi consilierii de stat din cabinet. Nu-mi aduc aminte ca Florin Cîţu să fi consultat pe cineva când l-a demis pe Alexandru Nazare. Nu-mi aduc aminte să fi fost consultat înainte de deciziile care au dus la criza guvernamentală şi care au dus la retragerea USR PLUS. Au fost două decizii luate de premier”, a afirmat Ludovic Orban în discrusul său în faţa delegaţilor.

„Fraţilor, ce facem cu guvernarea? Realitatea e în momentul de faţă că suntem într-o ecuaţie aproape imposibilă. Atâta timp cât nişte parteneri s-au retras şi au zis că au o singură condiţie, stau şi mă întreb cum vom îndeplini condiţia. Credeţi că există vreun liberal cu capul pe umeri care să fie de acord cu a bate palma cu PSD, cu refacerea USL, cu compromiterea PNL. Dacă există cineva să o spună. Negocieri pe sub masă s-au făcut. Avem două variante strategice pe care o susţin şi apăr este aceea de a rămâne principalul de guvernânânt prin refacerea Coaliţiei de guvernare. pentru acest lucru, după Congres, cum ne vom prezentaîn faţa partenerilor din Coaliţie? Dacă e ales cel care a provocat criza, nu cel care e capabil cel să o rezolve”.

„Nu avem un Guvern şi un premier cu care să ne mândrim. Niciodată nu a existat un premier care să aibă o cotă de încredere atât de joasă. Nu din cauza mea, nu din cauza competiţiei. Astăzi alegem preşedintele PNL. PNL este un partid democratic, un partid în care fiecare membru are voie la opinie şi nu are voie să fie ameninţat, supus presiunilor şi obligat să acţioneze împotriva conştiinţei lui. Un lider trebuie să vorbească pe limba fiecărui om. Eu sunt un garant al unităţii PNL. Am făcut lucrul ăsta şi când am fost în opoziţie. PNL trebuie să rămână ce a fost în mulţii ani de istorie”, a mai afirmat Orban.