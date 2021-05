Orban, despre şefa interimară a televiziunii: Conducerea TVR nu este apanajul exclusiv al aparatului de la centru

Întrebat sâmbătă după amiază, într-o conferinţă de presă în judeţul Sălaj, dacă Ramona Săseanu va asigura doar interimatul la conducerea televiziunii publice, sau dacă o susţine pe aceasta şi pe termen lung în această funcţie, Ludovic Orban s-a arătat dezamăgit de reacţia unei părţi a presei la adresa noului şef al TVR.

„Doamna Săseanu este un om de media, un om care are aproape 20 de ani de activitate în mass-media. (...) Propunerea este de interimat, pentru asta am propus-o. Sigur că, după ce se va modifica legislaţia – că e în dezbatere un proiect de lege în Parlament, de fapt, sunt vreo două, cred - după ce se va modifica legislaţia se va derula procedura efectivă de numire a Consiliului de Administraţie şi ulterior a preşedintelui şi a directorului general. Nu vă pot spune în momentul de faţă ce vom face, dar aş spune că am rămas neplăcut surprins de reacţia unora dintre jurnalişti referitor la doamna Săseanu şi aş spune că conducerea, chiar interimară, a televiziunii nu este apanajul exclusiv al aparatului de la centru. Televiziunea română înseamnă toţi jurnaliştii din televiziunea română, toţi jurnaliştii din studiourile teritoriale şi cred că poate să fie interimar şi un reprezentat al televiziunii care lucrează într-un studio teritorial. Televiziunea e naţională, e televiziunea României şi nu văd de ce a fost privită...”, a afirmat Ludovic Orban.

Şeful PNL a făcut referire şi la criticile aduse Ramonei Săseanu care a realizat o emisiune cu o reprezentantă a etniei rome, ghicitoare.

„Doamna Săseanu a fost redactor în Departamentul minorităţilor naţionale. În această funcţie a organizat emisiuni în care a prezentat specificitatea fiecărei minorităţi naţionale care trăieşte în România şi, normal, în privinţa minorităţii rome a avut un astfel de interviu cu privire la o anumită caracteristică din zona minorităţii rome. Este director interimar, un om cu studii, un cu experienţă în media, un om care poate să gireze în condiţii mai mult decât rezonabile interimatul acestei funcţii”, a adăugat preşedintele Camerei Deputaţilor.