O nouă numire scandaloasă. Cine e noul subprefect de Bacău: fotbalist ratat, s-a făcut de râs ca şef al Departamentului Centenar, fiul unui medic influent

În 2017, Paul Cotîrleţ (30 de ani), a fost instalat de Liviu Dragnea în fruntea Departamentului Centenar din Ministerul Culturii. Funcţia avea rang de secretar de stat. Departamentul Centenar a coordonat evenimentele aniversare din 2018, având un buget de 150 de milioane de lei (peste 32 de milioane de euro).

La începutul anului 2018, Cotîrleţ s-a făcut de râs într-un interviu pentru pressone.ro şi a fost schimbat din funcţie de George Ivaşcu, la acea dată ministru al Culturii.

Cotîrleţ a absolvit secţia Relaţii Internaţionale şi Studii Europene a Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii Bucureşti şi este doctor în istorie cu teza "Politică, fotbal şi diplomaţie în Peninsula Balcanică. 1896-1933".

”Prin această teză de doctorat pot să spun că am reuşit să unesc trei lucruri care mie îmi plac în mod deosebit. Poate catalogarea lor nu este cea mai reuşită în funcţie de preferinţele mele − politică, fotbal, diplomaţie −, dar sunt cele trei lucruri care mie îmi plac în mod deosebit. Am practicat fotbalul la nivel profesionist. În momentul în care am constatat că nu pot ajunge la nivelul pe care îl visam, atunci am optat pentru o viitoare carieră politică”, spunea Paul Cotîrleţ, fiul chirurgului Adrian Cotîrleţ, managerul Spitalului de Urgenţă din Moineşti, judeţul Bacău. Familia sa deţine şi singurul spital privat din zonă.

În trecut, Paul Cotîrleţ a fost şeful de cabinet al senatorului Niculae Bădălău (în prezent ministru al Economiei), iar în vara lui 2017 − fiindcă primarul din Moineşti fusese ales senator − Cotîrleţ a candidat din partea PSD pentru primăria oraşului său natal. A pierdut în faţa candidatului ALDE.

Citeşte şi:

Maria Magdalena Grigore, secretar de stat în MAE, Bogdan Mosii, sectretar general adjunct tot la Externe, Nicolae Nasta, secretar de stat în MApN şi Andreea Lambru, secretar general adjunct al Guvernului, nu vor să plece de la Putere, chiar dacă ALDE, partidul care le-a oferit funcţii, a ieşit de la guvernare, susţin surse politice pentru „Adevărul“. Nici primarii ALDE nu vor să divorţeze de PSD pentru a nu rupe majorităţile pe plan local.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: