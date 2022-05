Nou scandal în PMP. Tomac: Consiliul Executiv Naţional convocat de Diaconescu nu există ca structură de conducere. Ce spune Cristian Diaconescu

Diaconescu a făcut referiri, într-o conferinţă de presă susţinută la Iaşi, cu privire la situaţia tensionată din PMP, precizând că sub conducerea sa „partidul nu va fi oferit la nimeni cadou”, potrivit News.ro.

Cristian Diaconescu a precizat că nu va pleca din PMP şi că îşi va continua activitatea, după ce a depus jurământul de credinţă în momentul în care a primit votul membrilor partidului. „Liderul PMP este unul singur: Cristian Diaconescu. Când oricine altcineva se erijează în gestionarea intereselor unui partid şi trimite note prin care dă afară consilieri, în momentul acela avem o problemă. Vom discuta cu colegii noştri acest lucru. Trebuie să ne trezim rapid la realitate, iar alături de noi să rămână numai oamenii de caracter”, a afirmat Diaconescu, potrivit sursei citate.

De asemenea, Diaconescu a invocat unele presiuni care s-ar face în unele judeţe asupra susţinătorilor săi, el susţinând că în bătălia internă din PMP ar fi utilizate diverse instituţii.

„Fac un apel la instituţiile statului (..) acolo unde există diferenţe politice sunt folosite pentru a-mi intimida colegii. Eu nu mă refer la micile instituţiile dintr-o zonă sau alta, mă refer la miniştri. Este ultimul apel pe care îl fac miniştrilor, după care voi discuta direct cu acele ministere care fie din necunoaştere, fie din toleranţa unui anume tip de atitudine politică ce vizează desfiinţarea PMP, acceptă ca reprezentanţi locali să folosească aceste instituţii în lupta politică într-un partid. Folosirea ANAF sau altor instituţii în ideea de a regla conturi politice într-un partid sau altul este o temă pe care nu o voi abandona. Dacă acel funcţionar primeşte comandă politică se află foarte aproape de abuz în serviciu”, a declarat Diaconescu.

Cristian Diaconescu: „Sub preşedinţia mea, PMP nu va reprezenta accesoriu la gentuţa niciunui partid politic”





Cristian Diaconescu a mai declarat că, sub preşedinţia sa, „PMP nu va reprezenta accesoriu la gentuţa niciunui partid politic. Nu am acceptat şi nu voi accepta poziţia de faţadă în spatele căreia să se manifeste foşgăiala unora sau altora în speranţa de a se lipi la un loc în viitor. Cozile îmbârligate pe sub masă, mai ales la nivel local, reprezintă o ameninţare la ceea ce înseamnă sănătatea sistemului politic românesc. Ce se convine la spriţ sau în diverse asocieri profitabile financiar nu reprezintă un argument şi voi lupta împotriva acestui tip de atitudine”, a declarat Cristian Diaconescu, potrivit sursei citate.

Eugen Tomac: „ Consiliul Executiv Naţional pe care acesta l-a convocat nu există”





În acelaşi timp, noul preşedinte al PMP, Eugen Tomac afirmă într-un comunicat de presă că „declaraţiile oferite de fostul preşedinte al PMP, dl. Cristian Diaconescu, nu au niciun caracter legal şi nicio influenţă asupra modului în care organizaţia Iaşi îşi desfăşoară activitatea”

„Consiliul Executiv Naţional pe care acesta l-a convocat în cursul zilei de duminică, 08.05.2022, nu există ca structură de conducere a PMP şi nu reprezintă altceva decât o tentativă de destabilizare a Partidului Mişcarea Populară, din partea unor oameni care au pe agenda lor doar interese personale, aşa cum s-a văzut foarte clar din modul în care au acţionat din februarie 2022 până în prezent. PMP are o singură conducere, reprezentată prin preşedinte Eugen Tomac, ales în urma congresului din 19.02.2022, forul suprem de conducere al unui partid, iar deciziile sale intră în vigoare din momentul adoptării lor”, susţine Eugen Tomac într-un comunicat de presă.

Potrivit noului lider al PMP, Cristian Diaconescu, alături de cei care îşi atribuie funcţii de conducere în PMP Iaşi, nu mai sunt membri ai partidului, întrucât ar fi fost excluşi. „Declaraţiile lor nu au niciun efect. Totodată, împotriva acestora au fost formulate plângeri penale în condiţiile în care îşi atribuie funcţii pe care nu le deţin”, se mai arată în comunicatul semnat de Eugen Tomac, potrivit sursei citate.