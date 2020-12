Noi împărţiri la negocierile coaliţiei de guvernare. UDMR vrea şefia Senatului, iar USR-PLUS se luptă pentru Finanţe. Ce primeşte PNL

Surse politice afirmă că PNL revendică Apărarea, Externele, Internele, Justiţia, Dezvoltarea, Transporturilor, Fondurile UE şi Finanţele.

La rândul său, USR PLUS ar urma să deţină portofoliile Sănătăţii, Educaţiei, Culturii, Energiei/ Economiei, Muncii, Mediului. Liderul USR Dan Barna nu vrea doar postul de vicepremier, ci şi pe cel de ministru al Dezvoltării, ministerul având controlul banilor din PNDL pentru primari şi sefii de consilii judeţene. În plus, USR PLUS doreşte şi Ministerul de Finanţe, pe care ar urma sa-l conducă deputatul Claudiu Năsui.