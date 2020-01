Nicuşor Dan explică de ce şi-a făcut un nou partid. „E o soluţie tehnică la o problemă tehnică. I-am comunicat transparent lui Dacian Cioloş “

„Informatia aparuta astazi nu are de-a face cu situatia politica pe care o stim cu totii. Sunt un candidat independent la Primaria Capitalei care cere sprijinul partidelor de opozitie pentru sustinerea candidaturii sale si care a obtinut deja sprijinul USR-ului.

Uniunea Fortelor Locale (UFL) este un partid politic constituit in urma cu un an de trei persoane care imi sunt apropiate si care s-au aratat dispuse sa colaboram in ipoteza in care acest vehicul politic imi este necesar.

O posibila utilizare a acestui vehicul politic este ipoteza in care o alianta politica doreste sa sprijine candidatura mea la Primarie si conditioneaza sprijinul de prezenta numelui aliantei pe buletinul de vot alaturi de numele meu. Printr-o alianta si cu UFL este posibil acest lucru: eu nu intru in niciunul din partidele aliantei dar prin alianta extinsa cu USR pot sa-mi alatur numele aliantei pe buletinul de vot.

Am comunicat in modul cel mai transparent aceasta posibilitate lui Dacian Ciolos cand am discutat de o posibila sustinere din partea Aliantei USR PLUS, ca raspuns la obiectia ca numele meu pe buletinul de vot nu ar "trage" lista de consilieri al partidelor care ma sustin si, mai departe, aceasta posibilitate a fost comunicata organelor de conducere ale Aliantei.

In concluzie, vorbim de o solutie tehnica la o problema tehnica. Daca se va pune vreodata problema de activa intr-un partid, fiti siguri ca va voi informa“, a explicat Nicuşor Dan.

Legea nu-l lasă să fie susţinut de USR-PLUS

Conform legii, candidaţii independenţi la alegerile locale nu pot fi susţinuţi de un partid sau de o alianţă politică. În cazul lui Nicuşor Dan, acesta nu ar fi putut apărea pe buletinul de vot cu sigla unui partid sau a unei alianţe, iar acestea din urmă nu pot deconta cheltuielile electorale făcute în numele candidatului independent. Cu toate astea, Nicuşor Dan a afirmat în trecut că în perioada de precampanie poate fi susţinut fără probleme de alianţa politică şi că şi-ar putea finanţa singur campania.