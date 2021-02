Nelu Tătaru, replică pentru Voiculescu: De la schimbarea ministrului, nu a mai fost niciun control în secţiile de ATI

„Orice ministru are discuţii cu direcţiile din subordine, iar aici, având în vedere şi evenimentul de la Piatra Neamţ, în urma căruia premierul Ludovic Orban a decis ca Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, prin IGSU şi specialiştii de la ISCIR, să evalueze fiecare secţie de Terapie Intensivă. Atunci s-au catagrafiat cam 314 spitale, iar inspecţiile s-au făcut de către Inspecţia sanitară de stat, specialiştii de la ISCIR şi cei de la ISU din fiecare judeţ în 302 spitale. Din câte ţin eu minte, erau 237 de spitale publice, 59 spitale private şi 6 spitale departamentale. Un prim raport de informare către noi, ca Minister al Sănătăţii, a venit în jurul datei de 16 decembrie, de la IGSU, un raport în care prezentau punctul lor de vedere şi evaluarea, plus conformarea pe care o recomandau. Acest raport a mers către Inspecţia sanitară de stat. Din ce am aflat ulterior, în data de 23, când eu personal nu mai eram ministru, a apărut şi raportul Inspecţiei sanitare de stat, urmând ca în ianuarie să apară, din câte am aflat, şi acel plan de măsuri care să poată fi adaptate celor găsite. Cred că, eu ştiu, colaborarea cu Inspecţia sanitară de stat, cu Corpul de Control a fost un pic deficitară aici”, a declarat Nelu Tătaru, marţi, într-o emisiune la B1 TV.

După ce moderatorul emisiunii a amintit că, în urma incendiului de la Piatra Neamţ, Vlad Voiculescu a adus critici la adresa lui Nelu Tătaru şi a partidului liberal, Tătaru a transmis că în secţiile ATI nu au mai fost efectuate controale de la plecarea sa din minister.

„După cum ştiţi, noi făceam evaluarea, la sfârşitul lui octombrie-noiembrie, a tuturor secţiilor de Terapie Intensivă în funcţie de patologia aflată pe paturile de Terapie Intensivă. Inspecţia de stat făcea aceste evaluări. Odată cu tragedia de la Piatra Neamţ, am făcut acele controale comune cu ISU şi inspectorii de la ISCIR, dar acele controale ale Inspecţiei sanitare de stat au continuat zilnic în spitale până în data de 23, când s-a schimbat ministrul. De atunci, nu a mai fost niciun control al Inspecţiei sanitare de stat în secţiile de Terapie Intensivă. Cred că ar trebui să ne pună un semn de întrebare”, a mai spus fostul ministru Nelu Tătaru.