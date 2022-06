Mureşan: Banii nealocaţi din Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă trebuie investiţi în proiecte energetice transfrontaliere

Eurodeputatul a arătat că până acum au fost adoptate planurile pentru 25 de state, fiind deja resimţite efectele pozitive ale implementării lor în economia europeană.

„Împlinim un an de la aprobarea primului plan naţional de redresare şi rezilienţă finanţat din acest mecanism. Acum, după un an, avem 25 de planuri naţionale adoptate din 27 posibile, iar mecanismul a început să producă rezultate. În raportul nostru, arătăm că acest instrument are deja efecte pozitive asupra economiei Uniunii Europene. Impactul pozitiv ale mecanismului se va resimţi şi mai mult cu cât vom înainta cu implementarea planurilor naţionale de redresare şi rezilienţă. Tocmai de aceea, cerem Comisiei Europene şi ţărilor membre accelerarea reformelor şi investiţiilor finanţate din Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă”.