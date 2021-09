Moşteanu: „Credeam că Dragnea şi Ponta nu pot fi concuraţi. A apărut Florin Cîţu”

Liderul USR PLUS a dezminţit acuzaţiile premierului cu privire la o eventuală înţelegere între partidul condus de Dan Barna şi Dacian Cioloş şi AUR pentru a încetini campania de vaccinare. „Florin Cîţu e responsabilul pentru eşecul vaccinării în România. Cel mai mare eşec din Europa, după Bulgaria”, a subliniat Moşteanu.

„Liviu Dragnea spunea că USR PLUS vrea să fure frigiderele şi aragazele românilor. Victor Ponta era mitoman, minţea cum respiră. Am râs de ei, credeam că nu pot fi concuraţi. A apărut Florin Cîţu”, a transmis Moşteanu, printr-o postare pe Facebook.

„Tot în seara aceasta au fost destituiţi toţi secretarii şi subsecretarii de stat numiţi de USR PLUS. Nu a contat cine. Au fost demişi oameni profesionişti, pasionaţi, oneşti şi harnici, intraţi în administraţie pentru a contribui la schimbarea României.Florin Cîţu ne demonstrează că are un singur rol de jucat: să execute restauraţia USL-istă. USR PLUS îi deranjează.