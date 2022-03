Ce spun miniştrii Cabinetului Ciucă după ce au fost chemaţi în şedinţa coaliţiei

Marius Budăi, ministrul social-democrat al Muncii, a transmis că nu are informaţii privind o posibilă remaniere guvernamentală, precizând că „pur şi simplu suntem convocaţi”.

„Nu am nicio informaţie (despre remanieri n.r.). Pur si simplu suntem convocaţi. Am venit, discutăm despre măsuri. Nu am astfel de informaţii”, a declarat ministrul Budăi la ieşirea din şedinţă.

La rândul său, social-democratul Alexandru Rafila, ministrul Sănătăţii, a transmis că nu ştie în ce măsură discuţiile de luni au avut drept scop remanierea unui ministru. „E normal ca periodic miniştrii Guvernului să poată să prezinte o situaţie legată de ministerele pe care le coordonează, nu ştiu în ce măsură subiectul discuţiei este legat de remaniere. Eu cred că se joacă destul de mult şi la zona speculativă, politic”, a spus Rafila.

Ministrul Mediului, Tanczos Barna (UDMR), se numără şi el printre miniştrii care s-au prezentat deja în faţa liderilor coaliţiei, luni, la Parlament. Ministrul Barna a transmis că discuţiile au vizat activitatea coaliţiei, precizând că nu a fost evaluat şi că nu a auzit despre posibile remanieri. „Eu în fiecare zi vin la muncă ca la o evaluare. Nu am fost evaluat. Am vorbit de activitatea coaliţiei. Eu astăzi, în jumătate de oră, nu am auzit nici de evaluare, nici de remaniere”, a declarat Tanczos Barna.

Toţi miniştrii Cabinetului Ciucă se prezintă luni după-amiază la şedinţa Coaliţiei, în care are loc o evaluare a activităţii acestora. În ceea ce-i priveşte pe social-democraţi, potrivit informaţiilor „Adevărul”, nu sunt luate în calcul posibile remanieri sau solicitări de demisie, întrucât formaţiunea nu vrea să schimbe în acest moment niciunul dintre miniştrii săi. Florin Cîţu, pe de altă parte, susţine că la nivel guvernamental ar merge o împrospărare pentru a fi avansaţi oameni noi şi care să vină cu altă viziune.

Ştire în curs de actualizare...