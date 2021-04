Ministerul Sănătăţii, reacţie la documentele publicate de Iolu: Nu există un grup de lucru legal constituit la nivelul ministerului, va fi înfiinţat astăzi

”În acest moment nu există un grup de lucru legal constituit la nivelul Ministerului Sănătăţii. În data de 17 aprilie 2021, premierul Florin Cîţu, ministrul interimar al sănătăţii, a solicitat secretarilor de stat şi secretarului general al ministerului documentul de constituire al acestui grup de lucru şi un raport al activităţii desfăşurate. Atât secretarii de stat cât şi secretarul general au comunicat în scris că nu deţin vreun document de constituire al acestui grup de lucru. Singurele elemente concrete menţionate în aceste răspunsuri scrise cu privire la eventualitatea existenţei acestui grup de lucru sunt reprezentate de o intenţie de constituire şi o menţiune despre organizarea unui astfel de grup”, transmite MS.







Conform ministerului, în acelaşi timp este evocată şi o eventuală întâlnire despre care se menţionează că nu a avut loc.





”Declaraţiile susţinute de fostul ministru Vlad Vasile Voiculescu cu privire la acest subiect dovedesc faptul că domnia sa nu cunoaşte legislaţia, atribuţiile ce revin funcţiei de ministru şi procedurile administrative. În conformitate cu legislaţia în vigoare, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul emite ordine şi instrucţiuni cu caracter normativ sau individual. Nu decizii. Ministerul Sănătăţii solicită fostului ministrul Vlad Vasile Voiculescu să înceteze diseminarea informaţiilor false în spaţiul public şi emiterea unor ipoteze lipsite de fundament”,, notează ministerul.





Concret, decizia emisă de fostul secretar de stat în minister Andreea Moldovan, fprivind constituirea acestui grup de lucru nu reprezintă un act administrativ cu caracter normativ.





”Totuşi, deşi acestea sunt prevederile legislaţiei in vigoare, domnia sa emite un astfel de document. De asemenea, nu există temei pentru ca un astfel de grup de lucru sa fie încadrat în categoria documentelor cu caracter confidenţial, ipoteză acreditată în spaţiul public, în condiţiile în care o astfel de abordare este în contradicţie cu principiile transparenţei şi comunicării instituţionale susţinute de Ministerul Sănătăţii. Suplimentar, Premierul Florin Cîţu a dispus şi verificarea tuturor actelor care au fost emise de fostul ministrul al Sănătăţii, precum şi de secretarii de stat in ultimele patru luni. În concluzie, întrucât în acest moment nu există un grup de lucru legal constituit la nivelul Ministerului Sănătăţii, astfel ca in cursul zilei de astăzi va fi constituit un grup de lucru în conformitatea cu legislaţia in vigoare”, menţionează Ministerul Sănătăţii.





Precizările vin după ceîn spaţiul public au apărut duminică seară documente referitoare la existenţa acestui grup de lucru. Şi fostul purtător de cuvânt în Cabinetul Cioloş şi membru în Consiliul Naţional al PLUS Liviu Iolu a prezentat un document de la cabinetul fostului secretar de stat în Ministerul Sănătăţii Andreea Moldovan, care prevede constituirea grupului tehnic de lucru în vederea verificării modalităţii de raportare a datelor referitoare la infecţia cu virusul SARS-COV-2. "Nu ştiu cine îl consiliază pe domnul Cîţu, dar îi îngroapă zilnic orice urmă de onorabilitate şi îl îndeamnă să mintă", a afirmat Iolu.