Ministerele din Guvern „cântă” pe voci diferite pe tema reformei pensiilor

Ministerul Muncii, în parteneriat cu Casa Naţională de Pensii Publice, trebuie să avanseze cu două măsuri din PNRR care prevăd reaşezarea sistemului public de pensii (jalon 214) şi reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale (jalon 215, la care sunt menţionate „indemnizaţiile şi pensiile stabilite şi plătite în baza unor legi cu caracter special). Cele două reforme ar trebui puse la punct până în trimestrul IV din acest an, deci 31 decembrie 2022. Prin urmare, Ministerul Muncii a trimis un memorandum spre avizare la mai multe instituţii din Guvern, ca să înceapă inclusiv grupurile de lucru să muncească pe schimbările la legislaţie, sub îndrumarea Băncii Mondiale, care oferă asistenţa tehnică.

Potrivit informării furnizate de Ministerul Muncii miercuri, în şedinţa de Guvern, memorandumul pe tema celor două jaloane referitoare la pensii a venit neavizat de la Ministerul Afacerilor Interne şi de la Ministerul Apărării Naţionale, în timp ce alte instituţii l-au trimis avizat sau e pe circuitul de avizare.

Joi, Lucian Bode. ministrul de Interne, a explicat de ce nu a fost dat avizul ministerului, recunoscând că nu e de acord cu includerea pensiilor militare în procesul de reformă. „În cadrul discuţiilor, pentru că eu consider că masa Guvernului e şi o platformă de dialog, nu trebuie să fim toţi de acord. O poziţie diferită faţă de Ministerul Muncii am avut eu şi ministrul Apărării. Eu am spus clar: am citit de mai multe ori articolul 215 (n.r. – jalonul) din PNRR. Nu am înţeles nicăieri că e vorba de pensii militare. Am arătat ce înseamnă pensie de serviciu, ce e ocupaţională”, a precizat Bode, care a afirmat că jumătate din pensiile militarilor sunt sub 4.000 de lei. Ministrul de Interne a mai subliniat că va avea discuţii cu ministrul Vasile Dîncu (Apărare) şi cu reprezentanţii sistemului de intelligence, pentru a veni cu un punct de vedere comun.

Pensiile militare, speciale în accepţiunea CE

În comunicările Comisiei Europene, structura de la Bruxelles a cerut includerea pensiilor militare în reforma pensiilor, fiind considerate ca făcând parte din categoria veniturilor cu regimuri „speciale”. „În ceea ce priveşte pensiile speciale, este important de reiterat că pensiile speciale nu cuprind doar cele 6 categorii de pensii de serviciu existente în România şi enumerate în prezent în memorandumul Ministerului Muncii, punctul b. Este important de menţionat că pensiile speciale includ şi pensiile pentru forţele de securitate şi apărare (armată, poliţie) şi ar trebui să fie şi ele acoperite de reformă”, se arată în ultima scrisoare trimisă de Comisia Europeană Guvernului, publicată de Economedia.