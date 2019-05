Marian Vanghelie, susţinut în cursa pentru Bruxelles de fostul lider al socialiştilor europeni: „Parlamentul European are nevoie de tine“

„Dragul meu prieten Vanghelie,am auzit ca vei candida la viitoarele alegeri europene. Iti urez mult succes pentru ca sunt convins ca Parlamenul European are nevoie de oameni ca tine. Oameni care se implica semnificativ si care sunt in contact si discuta direct cu cetatenii pe care ii reprezinta in Parlamentul European.Am fost foarte impresionat atunci cand ne-am intalnit si am vizitat impreuna sectorul 5 din Bucuresti si am putut observa felul in care te-ai angajat pentru oameni si cum acestia te simpatizau si te sprijineau. Sunt foarte bucuros sa aud ca esti bine si ca te implici politic. Cred ca e foarte buna ideia de a te avea in Parlamentul European si de a aduce astfel in dezbatere parerile, ingrijorarile, temerile cat si dorintele cetatenilor Bucurestiului.Toate cele bune!“, a transmis Hannes Swoboda.

Marian Vanghelie a declarat duminică, în emisiunea „Controverse“, că l-a cunoscut acum câţiva ani pe Hannes Swoboda şi au lucrat împreună la un program pentru romii din sectorul 5, iar mai apoi au devenit apropiaţi. Vanghelie a mai precizat că Swoboda l-ar fi avertizat că fostul lider al PSD Victor Ponta şi fostul lider socialist Martin Schultz, fost preşedinte al Palatului European, ar fi complotat pentru scoaterea din PE a lui Adrian Severin cu dosarul de corupţie Sunday Times.

În emisiunea Controverse, Vanghelie a confirmat că a avut mai multe discuţii cu socialiştii europeni la Viena şi că ar urma să viziteze Germania Federală şi Olanda. El a susţinut că Liviu Dragnea nu ar avea credibilitate în faţa socialiştilor din UE.

