Într-adevăr, Partidul Social Democrat nu se mai poate gândi la scorul de 45% obţinut în iarna lui 2016. Gurile rele spun că nici la cei 30% tradiţionali. Însă este mult prea devreme acum să ne pronunţăm referitor la cifrele exacte. PSD rămâne astăzi un partid care, în continuare, sperie pe toată lumea.



Prin prisma liderilor săi, partidul a demonstrat în ultima perioadă, că are apucături autoritare. Cum toţi românii normali la cap ştiu ce înseamnă un regim autoritar, probabil că vor vărsa şi ultima picătură de sânge ca acest lucru să nu se întâmple. Pe de altă parte, PSD este încă în spatele cortinei. Istoria ne-a demonstrat că partidele care sunt la putere au şanse mult mai mari să câştige alegerile faţă de cele aflate în opoziţie. PSD trage sforile la tot ce înseamnă instituţii centrale ale statului, deconcentrate sau autorităţi publice locale. Ce înseamnă asta mai exact din punct de vedere al puterii politice? Înseamnă că partidul deţine o masă consistentă de oameni care depind 100% de el, prin prisma locului de muncă. Aceşti oameni, care lunar încasează un salariu mulţumită partidului, cum credeţi că vor vota? Împotrivă? Mă îndoiesc. Hai să spunem că s-ar găsi 1% răzvrătiţi, de obicei aceia care au statut de funcţionar public şi mai ştiu să facă una alta în viaţă. Dar restul vor vota în bloc social-democraţii sau ALDE. Nu în ultimul rând, vin la pachet asistaţii sociali, sub toate formele garantate de către statul român.

Mânaţi de toată frica asta ca nu cumva PSD să ne mai tragă încă odată o palmă, care cu siguranţă ne-ar trimite 4-5 ani în spate, oamenii au început să arunce în spaţiul public ideea creării unei convenţii de uniune naţională, care să lupte la unison împotriva balaurului cu şapte capete de acuzare penală.

Bineînţeles, cei mai mulţi aşteaptă proiectul de-a gata din partea unei forţe politice. Iar singura forţă politică capabilă să facă acest lucru rămâne PNL. Nu pentru că este al doilea cel mai mare partid din România, ci mai degrabă pentru că este singurul partid coagulat pe partea dreaptă a eşichierului politic. Iar acuzele sunt că liderii din Modrogan nu vor în ruptul capului să facă această mare alianţă pentru România din ambiţii şi orgolii personale. Dar nimeni însă nu a prezentat cum stau lucrurile per ansamblu. De ce o astfel de convenţie naţională a dreptei, anti-PSD, este un proiect care, pe datele existente astăzi, nu se poate realiza.



1. Într-adevăr, PNL trebuie să îşi asume rolul de conducător al alianţei. Până când cea mai mare forţă anti-PSD nu va spune că a venit momentul, un astfel de proiect va fi în continuare o iluzie. Însă, vrea întregul PNL să devină vioara întâi într-un război total împotriva PSD? Acest lucru trebuie lămurit în interiorul partidului. Liderii din Modrogan nu vor putea lua nicio decizie în acest sens, dacă partidul per ansamblu nu este de acord. Pentru că, spre deosebire de alte partide noi, PNL are primari, deputaţi, senatori, consilieri judeţeni care trebuie şi ei să îşi dorească un astfel de proiect. Dorinţa liderului nu este întotdeauna suficientă în astfel de situaţii pentru că liderul este în sine vocea oamenilor pe care îi reprezintă.



2. USR trebuie să se identifice doctrinar. În momentul de faţă partidul condus de Dan Barna nu ştie în ce direcţie o apucă. Este pe val, dar tot istoria ne-a demonstrat că valul nu ţine la nesfârşit. USR s-a consolidat pe nişte acţiuni create de mişcările anti-guvernamentale. Ca partid însă, ai nevoie de mult mai mult. Ai nevoie de viziune, ai nevoie de membri de partid, ai nevoie de valori, ai nevoie de consens interior. Partidul însă, în 2 ani de la înfiinţare a avut deja o sciziune şi o ceartă la nivel de vârf. În condiţiile în care congresul de alegere al preşedintelui a avut 300 de delegaţi. Păi să facem o simulare pe un congres cu 5000 de delegaţi, ca la partidele mari. Probabil că s-ar călca în picioare unii pe alţii. De asemenea, USR trebuie să înţeleagă că electoratul lor este unul minoritar procentual din totalul populaţiei. Că ne place sau nu, asta este structura socială a României în momentul de faţă.



3. România împreună nici măcar nu s-a înregistrat ca partid. Cioloş, ca de obicei, se mişcă foarte greu. Fostul Prim ministru rămâne blocat în timp. Până se va hotărâ să se lanseze, probabil că PSD va fi şi îngropat. În plus, MRÎ nu are nicio treabă cu valorile de dreapta. Iarăşi avem de-a face cu un partid construit pe un val occidental, care se încadrează mai degrabă pe partea stângă a eşichierului politic.



4. PMP a cam dispărut, odată cu dispariţia lui Traian Băsescu din sfera politică. Membrii partidului mai au o singură soluţie viabilă: să fie absorbiţi de către PNL. De altfel un partid care nu a marcat prea mult istoria.



5. ALDE iese total din discuţie. Orice alianţă cu ALDE ar fi considerată trădare din partea celor nemulţumiţi, care ar putea ieşi la vot atunci când vor vedea că există un bloc coagulat, capabil să bată PSD-ul.



6. PRO ROMÂNIA este un partid penal, de stânga.



7. Iar celelalte partiduleţe mici vor veni ele singure către alianţă, imediat ce simt că e rost de guvernare.



Când vom avea parte de o astfel de alianţă? Cel mai probabil în turul 2 al alegerilor Prezidenţiale, formată în jurul lui Klaus Iohannis. Dar sub aceeaşi formă informală cum ne-am obişnuit.



Este bine, este rău? Dumnezeu mai ştie. Un lucru este sigur şi acela că PSD trebuie îndepărtat de la putere. Acum, sub ce formă se va realiza asta, ce guvern va veni ulterior şi în ce direcţie o va apuca România în următorii 10 ani, nu ştiu să vă zic. Ce îmi doresc eu este ca România şă îşi continue ascensiunea economică şi să devină un stat după model occidental. Iar PSD a demonstrat de departe că nu este capabil de acest lucru.



P.S. Am uitat să precizez că o astfel de alianţă s-ar putea realiza acum doar dacă toate partidele menţionate anterior cad de acord să îl susţină pe Klaus Iohannis la alegerile din 2019. Dacă nu, ghinion!