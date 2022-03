Marcel Ciolacu: Cred că o să prezentăm săptămâna viitoare pachetul economic. Aşteptăm revenirea lui Cîţu din această vizită istorică

„Am finalizat pachetul economic. Cred că o să-l prezentăm mai mult ca sigur săptămâna următoare. Cred că o să am o discuţie cu primul-ministru şi am făcut impactul cu miniştrii de resort. Am venit cu propuneri sustenabile în bugetul de stat”, a precizat Marcel Ciolacu.

Liderul PSD susţine că a încercat prin măsuri să găsească o aplicabilitate cât mai mare. „Trebuie să venim cu vouchere pentru pensionarii care au venituri până în 1500 de lei, la fiecare 2 luni. Pentru alimente. E o scumpire a lor de 20%, 30%. Şi vouchere de 30% pentru copiii care vin din familii care n-au venituri suficiente”, a mai punctat Marcel Ciolacu.

Preşedintele PSD a avut şi o ironie la adresa lui Florin Cîţu, liderul PNL, aflat în aceste zile în Stataele Unite, pentru o vizită oficială. „Aşteptăm şi revenirea lui Cîţu din această vizită istorică pe care o are”, a completat Ciolacu.

Liberalii susţin că dacă social-democraţii din Guvern se gândesc la oferirea de vouchere pentru familiile cu venituri reduse şi pentru elevii fără posibilităţi, voucherele ar trebui să fie de 100 de euro, iar aplicarea acestei măsuri să fie cel puţin în iunie 2023, susţin surse din PNL pentru „Adevărul”.

„PNL crede că dacă Guvernul vrea să introducă vouchere, suma trebuie să fie mai mare, adică 100 de euro şi să fie cel puţin până anul viitor, în iunie”, susţin surse liberale pentru „Adevărul”