Ludovic Orban: Niciun parlamentar al PNL nu va vota moţiunea de cenzură. Am încredere în parlamentarii USR că nu o vor vota

„Le cer pesediştilor să nu se mai implice în campania internă din PNL rostind minciuni despre mine. Niciun parlamentar al PNL nu va vota moţiunea de cenzură. La nivelul coaliţiei s-a hotărât, tocmai ca să nu existe niciun fel de dubiu şi de problemă legată de exercitarea votului, ca parlamentarii din formaţiunile politice din arcul guvernamental să fie prezenţi şi să nu voteze. Obiectivul nostru este acela ca PSD să nu obţină niciun vot în plus faţă de voturile pe care le au parlamentarii PSD şi cei de la AUR, care am înţeles că sprijină moţiunea, mai exact să nu ia niciun vot de la parlamentarii din cadrul coaliţiei de guvernare”, a explicat Ludovic Orban, luni la Parlament.

El a mai explicat că „a fost o decizie şi o discuţie la nivelul coaliţiei astfel încât, la nivelul coaliţiei, să fie lucrurile foarte clare, că au fost foarte multe minciuni vehiculate de cei de la PSD legate de posibilitatea ca fie parlamentari PNL, fie parlamentari din alte grupuri parlamentare să voteze moţiunea de cenzură. Şi această decizie care s-a luat la nivelul coaliţiei a fost tocmai pentru a arăta foarte clar că această moţiune de cenzură este un balon de săpun şi că nu are nici cea mai mică şansă să treacă”.



Preşedintele Camerei Deputaţilor a mai spus că se simte jignit de afirmaţiile liderilor PSD care au făcut aluzii că el ar putea solicita vreunui parlamentar PNL să voteze moţiunea de cenzură.

„În ceea ce mă priveşte pe mine, consider o jignire declaraţiile liderilor PSD prin care au lansat aluzii că eu aş putea vreodată să cer vreunui parlamentar PNL să voteze o moţiune de cenzură a PSD. Ca preşedinte al PNL, am fost singurul lider al unei formaţiuni politice de dreapta de Opoziţie care a dărâmat în 31 de ani de democraţie un Guvern al PSD, sau FDSN sau PDSR. Sunt singurul membru al PNL, al delegaţiei permanente, care a votat împotriva USL şi care a acţionat ca nefăcând parte din USL în cei doi ani de zile în care PNL a fost în combinaţie cu PSD. Consider că principalul inamic al dezvoltării României este fostul partid comunist, care a avut tot felul de avataruri indiferent cum s-a numit el FSN, FDSN, PDSR, PSD”, a completat liderul PNL.

„Am încredere în parlamentarii USR că nu vor vota moţiunea de cenzură”, a conchis Orban.

Dan Barna a precizat, luni, că parlamentarii USR PLUS vor fi prezenţi în plenul reunit de marţi şi vor vota împotriva moţiunii de cenzură a PSD împotriva Guvernului Cîţu. În schimb, preşedintele Camerei Deputaţilor Ludovic Orban a anunţat, marţea trecută, că atât la nivelul partidului, precum şi al coaliţiei de guvernare, a fost luată decizia ca parlamentarii majorităţii să fie prezenţi la dezbaterea şi votul pe moţiunea de cenzură, dar să nu voteze.

