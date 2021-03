Ludovic Orban: „Au fost momente în care eram pe punctul de a pierde tot. Soţia a fost cel mai puternic sprijin”. Ce spune despre filmările în care apare dansând

Ludovic Orban a vorbit şi despre imaginile în care acesta a fost surprins dansând.

„Am fost surprins pe camerele de filmat dansând pentru că am participat la diferite evenmimente… Eu nu dansez ca să mă filmeze cineva, să mă vadă cum dansez. Nu fac parte dintre politicienii care bifează la cererea consultanţilor diferite chestiuni… Eu am făcut dansuri populare, puţină lume ştie despre mine lucrul asta. Ştiu cântece populare din toate zonele ţării”, a explicat liderul PNL.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a mai relatat şi motivele pentru care nu a vorbit niciodată despre soţia sa în spaţiul public, adăugând că aceasta a fost cel mai puternic sprijin al său.

„Un lucru evident nu trebuie repetat de foarte multe ori. Suntem de o lungă perioadă de timp împreună. Până să luăm decizia să ne căsătorim am stat împreună şase ani. Nu vorbesc despre soţie, pentru că nu şi-a dorit niciodată publicitate, a preferat să nu fie în atenţia opiniei publice, e o persoană destul de discretă, o persoană care mă sprijină în cariera politică şi, de multe ori, în momentele în care am avut nevoie de acest sprijin, el a venit necondiţionat, chiar dacă viaţa politică, aşa cum am considerat eu că trebuie făcută politica, a dus la multe sacrificii pentru soţie. Îi mulţumesc că a fost alături în cele mai grele momente. Eu chiar am fost de-a lungul vieţii mele politice în momente dificile, în care eram pe punctul de a pierde tot. Soţia a fost alături de mine şi a fost cel mai puternic sprijin pe care l-am avut. Atât pot să spun de soţie”, a mai relatat Ludovic Orban.