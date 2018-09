Comisia Iordache a lucrat la plesneală, pe sub masă şi la interes.

Salvarea lui Liviu Dragnea de urmările penale ale faptelor sale pare tot mai mult o luptă care se duce pe multiple planuri. Unele acţiuni au fost zgomotoase: amnistia, graţierea, redefinirea abuzului în serviciu, statul paralel, protocoalele etc. Altele au fost mai discrete, ca nişte veritabile mine anti-personal plantate anticipat pe câmpul de luptă. Una dintre aceste bombiţe a fost modul de configurare a celor două Complete penale de 5 judecători de la Înalta Curte, prevăzut de legea 304/2004 privind organizarea judiciară. Este prima dintre Legile Justiţiei modificată şi promulgată de preşedintele Iohannis, la mijlocul lunii iulie.

Dezbaterea cea mai amplă asupra acestei legi s-a concentrat pe noua secţie de investigare a infracţiunilor din Justiţie. În schimb, compunerea Completelor de 5 a trecut pe sub orice radar şi nu a fost contestată de nimeni. Vechea reglementare spunea că preşedinţii celor două Complete de 5, ca membri de drept, sunt vicepreşedintele Înaltei Curţi şi şeful Secţiei penale, iar ceilalţi opt membri (câte patru pentru fiecare complet) se aleg la începutul fiecărui an prin tragere la sorţi. Noua reglementare schimbă un pic algoritmul: nu mai există membri de drept, iar toţi cei zece judecători se aleg, la începutul fiecărui an, prin tragere la sorţi.

Nimeni n-a sesizat miza acestei schimbări până când însuşi Liviu Dragnea a deschis gura, în stilul său insinuant şi aluziv: „Legea 304 nu e în vigoare peste tot, la ICCJ nu e. Acolo se consideră că intră în vigoare la 1 ianuarie. Aşa am auzit” – a declarat acesta la începutul lunii septembrie. Iar hăitaşii săi din presă au început o ofensivă devastatoare la adresa şefei Înaltei Curţi, Cristina Tarcea, acuzând-o că amână să pună în aplicare o lege votată de Parlament.

Nu e vorba de întreaga lege, ci doar de articolul care vizează compunerea Completelor de 5. Iar aici greşeala – dacă e vreo greşeală - aparţine în totalitate celor care au elaborat legea: membrii Comisiei Iordache. Ei au schimbat, e adevărat, algoritmul de compunere a acestor complete, dar au lăsat neschimbat momentul în care aceste complete se compun: la începutul anului. Cum legea a fost schimbată la mijlocul anului, autorii au omis să introducă o normă tranzitorie, care să precizeze ce se întâmplă cu completele formate la începutul anului 2018 după vechea reglementare.

În lipsa unei asemenea norme exprese, se aplică un principiu juridic consacrat, cel al continuităţii: completele formate la începutul lui 2018 îşi continuă activitatea până la pronunţarea verdictului, iar noile complete se constituie la începutul anului viitor, aşa cum spune legea. Cine citeşte legea veche şi legea nouă, aşa cum sunt ele, dar cu capul limpede şi nu cu mintea afectată de panică, nu poate da o altă interpretare.

În aceste condiţii, dosarul „Bombonica” rămâne la Completul de 5 condus de vicepreşedintele Înaltei Curţi, Iulian Dragomir, ceea ce pentru Liviu Dragnea, dată fiind disperarea cu care acţionează, pare să fie o veste proastă. Aşa că a apelat la soluţia „Tudorele, fă ceva!”. I-a transmis problematica ministrului de Justiţie, cu solicitarea să găsească o soluţie, la care a anexat un adagiu parşiv: ”Portofoliul Justiţiei aparţine PSD, iar neapartenenţa la PSD nu e o piedică pentru domnul Toader, ci doar acţiunea şi activitatea”. Şi soluţiile sunt două: fie să sesizeze Curtea Constituţională pentru conflict între Parlament şi Înalta Curte, fie să dea o ordonanţă de urgenţă prin care să introducă izbăvitoarea normă tranzitorie.

Florin Iordache, Eugen Nicolicea, Şerban Nicolae, Marton Arpad sau Steluţa Cătăniciu – corifeii Comisiei Iordache – au acum toate motivele să se uite unii la alţii şi să-şi muşte unghiile că n-au făcut şcoala la timpul ei sau că n-au dat mai des pe la cursuri. Dar pocinogul pe care i l-au făcut lui Liviu Dragnea ar fi, până la urmă, pasabil, doar o chestiune între ei şi Liviu Dragnea. Problema noastră, a tuturor, e că toate cele trei legi ale Justiţiei, plus cele două Coduri penale – adică întreaga creaţie a Comisiei Iordache – au fost adoptate în aceeaşi manieră: la plesneală, pe sub masă şi la interes. Şi pe lângă ticăloşiile pe care, în pofida avertismentelor, le-au plantat cu bună ştiinţă, prostiile pe care le-au votat din pură incompetenţă le vom afla când va fi deja prea târziu. Le vom afla, aşa cum a păţit acum Liviu Dragnea, când vom călca pe ele.