Situaţia justiţiei din România, dezbătută în PE. Timmermans: Nu vom ezita să aducem Guvernul român în faţa instanţei

Principalele declaraţii ale lui Frans Timmermans

- Suntem conştienţi cu totţii că iniţiativele autorităţilor din 2017 în ceea ce priveşte codul penal şi prevederile din domeniul judiciar au dus la îngrijorări în România şi la nivel internaţional. Mulţi români sunt îngrijoraţi că modificările propuse ar putea submina eforturile de lungă durată pentru consolidarea independenţei Justiţiei.

- Parlamentul din România până acum nu a dat semne să răspundă la recomandările făcute. Posibilităţile de trimitere la Curtea Constituţională au fost epuizate. Una dintre cele 3 legi a fost deja promulgată, iar celelalte ar putea fi în următoarele două săptămâni.

- În ceea ce priveşte demiterea şefei DNA. Decizia finală aparţine preşedintelui. CCR l-a obligat să fie de acord cu această demitere.

- Aş vrea să amintesc că activitatea DNA a fost unul dintre motivele principale pentru care raportul MCV din ianuarie 2017 a fost unul, mai degrabă, pozitiv. Procedurile robuste pentru numirea şi demiterea procurorilor au făcut parte din recomandările noastre.

- Comisia analizează cum sunt folosite fondurile europene în România.

- Independenţa Justiţiei şi capacitatea de a combate corupţia sunt relevante pentru progresele făcute de România în MCV. În trecut au existat progrese, dar acum există riscul real ca România să facă paşi înapoi într-un mod care afectează nu numai democraţia României, ci şi locul pe care şi l-a câştigat ca stat membru în UE.

- Comisia face apel la autorităţile române să regândească cursul pe care l-a luat şi să caute un consens larg pentru calea spre viitor. Comisia e dispusă să sprijine autorităţile române în acest sens. Nu pot să ascuns că evoluţiile recente sunt o sursă de preocurpări pentru Comisie. Cu toţii am fost şocaţi de imaginile cu protestatarii paşnici, cum au fost primiţi de jandarmi. Sper să nu se repete. Violenţa nu e niciodată o soluţie în politică. Dacă se adoptă fără modificări, legile justiţiei şi codurile penale ar afecta capacitatea de a combate corupţia.

- Faţă de rapoartele anterioare, situaţia s-a degradat. Un pas înapoi ar fi o mare dezamăgire pentru toţi prietenii României.

- Ar fi o tragedie dacă în ultimul kilometru al maratonului aţi începe să alergaţi în cealaltă direcţie. - Dacă vom ajunge la concluzia că regulile sunt încălcate, nu vom ezita să luăm măsurile necesare, chiar să aducem în faţa instanţei Guvernul român. Facem apel la Guvernul României să readucă pe calea cea bună procesul de reforme. Concret, să dea curs recomandărilor din raportul MCV din 2017, recomandărilor Comisiei de la Veneţia şi recomandărilor GRECO.

- De fiecare dată când există critici din partea Comisiei, cei care apără ce se întâmplă se ascund în spatele poporului. Spun că noi criticăm naţiunea. Nu, criticăm propuneri de modificări legislative foarte concrete, despre care noi credem că ar fi un pas înapoi în lupta pentru consolidarea Justiţiei. E o slăbiciune să faceţi asta. Înseamnă că nu aveţi alte argumente pentru a combate criticile noastre. Vă ascundeţi în spatele ţării voastre. Am văzut prim-ministrul făcând asta de curând.

- Altceva care nu funcţionează cu mine este să dai vina pe alţâii, să spui că şi alţii fac asta. Dar acum vorbim despre lucruri specifice despre România.

- De ce avem un MCV? Pentru că la aderare, în 2007, am căzut de acord ca, pentru cele două state membre care au aderat existau în continuare lipsuri care trebuiau corectate. Pentru asta există MCV cu România şi Bulgaria. Cred că e cel mai bun instrument posibil pentru a vă ajuta, pentru a trasa un curs şi a putea evalua când justiţia e la un nivel suficient de soliditate, când progresul e ireversibil.





- Nu vedem progrese, ci paşi înapoi. Asta ne îngrijorează.





- În ceea ce priveşte protocoalele secrete. Nu-mi dau seama cum le poţi folosi ca o scuză pentru a justifica schimbări în legislaţie care ar limita lupta împotriva corupţiei.





Despre demonstraţiile din 10 august: imaginile le-am văzut cu toţii. Am văzut mărturiile de după ale oamenilor. Nu sunt oameni pe care să-i defineşti ca huligani. Dar să aşteptăm rezultatul anchetei.





- Doamnă Macovei, mi-aţi trimis un e-mail privind declaraţiile lui Dragnea despre independenţa mass-media. Dacă ar trebui să reacţionăm la tot ce spun politicenii... Să vedem dacă e o propunere concretă. Dacă va exista o problemă vom reacţiona. Deocamdată nu consider că trebuie să deschidem un dosar despre independenţa presei în România.





Despre referendum: UE nu are competenţe în acest domeniul. Dreptul familiei e de competenţa statelor membre. Eu cred în valorile familiei. Sunt soţ, am 4 copii, însă nu vreau ca valorile familiei să fie transformate în argumente pentru a justifica homofobia sau a justifica respindegerea altor tipuri de familie. Nu pot să decid eu dacă un stat deschide posibilitatea căsătoriei între cuplurile de acelaşi sex. Eu sprijin asta, însă Comisia nu are competenţe aici. Acest luru să nu fie folosit pentru a hrăni ura faţă de minorităţile sexuale. încercarea de a readuce femeile în secolele trecute.





- Discuţiile avute cu prim-ministrul sunt constructive, au atitudine pozitivă, reacţionează la ce spunem noi, dar până acum nu am văzut acest lucru manifestat în modificări la propunerile legislative pe care le-am făcut.





Pe ordinea de zi a comisiei se află un raport al Comisiei Europene privind progresele înregistrate în România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi de Verificare, din 2017, şi raportul preliminar al Comisiei de la Veneţia care critică unele modificări aduse legilor Justiţiei.