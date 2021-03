Liberalii ies la atac împotriva lui Vlad Voiculescu. Alin Tişe: Ministrul nu le poate solicita eroilor în alb să-şi riste viaţa şi să nu le arate un minim respect

„Am solicitat azi, 16 martie, domnului ministru al Sănătăţii efectuarea de urgenţă a plăţii pentru personalul implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 pe teritoriul judeţului Cluj. (…) Solicit, deci, decontarea imediată a cheltuielilor aferente plăţii personalului medico-sanitar şi a registratorilor medicali, din cadrul centrelor de vaccinare organizate pe teritoriul judeţului Cluj şi care au fost amplasate în alte locaţii decât cele situate în incinta unităţilor sanitare. Adresez această solicitare pe fondul numeroaselor sesizări primite cu privire la faptul că personalul din centrele de vaccinare nu a primit în ultimele două luni remuneraţia cuvenită”, a declarat preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe, într-un comunicat de presă remis marţi.

Potrivit lui Alin Tişe, ministrul Sănătăţii trebuie să ia urgent toate măsurile necesare pentru a nu fi afectat procesul de vaccinare. „Domnul ministru trebuie să ia urgent toate măsurile care se impun pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă şi fără sincope a activităţii centrelor de vaccinare, astfel încât toţi clujenii care doresc să se imunizeze să o poată face în condiţii optime. Acest proces vital, singurul în măsură să îi protejeze eficient pe români, nu ar trebui pus în pericol de nimeni, în niciun fel! (…) Ministerul Sănătăţii nu le poate solicita acestor eroi în alb, aflaţi în prima linie a luptei cu boala, să îşi rişte viaţa şi sănătatea iar în schimb să nu le arate nici măcar un minim respect, remunerându-i aşa după cum s-a angajat!”, se mai arată în comunicatul preşedintelui CJ Cluj.

Critici a lansat şi premierul Florin Cîţu, care susţine că de la începutul anului numărul de paturi a scăzut, în acest moment România având 1.408 locuri la ATI pentru pacienţii COVID-19. Probleme ar fi şi pe alte aspecte necesare pentru secţiile de ATI, cum ar fi aparatele de vetilaţie pulmonară.

„Am fost la întâlnirea CNCCI duminică, iar informaţiile nu au fost foarte bune. Numărul de paturi din ATI a scăzut de la începutul acestui an. Am spus clar că nu vreau să văd acest lucru, dar unii manageri de spitale au decis că trebuie să le reducă. De aceea am decis să creştem la 1.600 numărul de paturi ATI în perioada următoare. Nu lipsesc resursele. Sunt resurse necesare pentru a creşte numărul de paturi. Ministerul Sănătăţii să vină cu soluţii, să crească numărul la 1.600. ieri ştiu că au avut o întâlnire, încă nu am avut o discuţie cu ministrul Sănătăţii, dar am cerut inspecţiei să meargă în fiecare spital şi să vadă situaţia reală. Acum sunt 1.408 paturi.”, a declarat premierul Florin Cîţu.