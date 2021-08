Liberalii din echipa Cîţu îi iau apărarea premierului. Ce au spus despre faptul că a condus sub influenţa alcoolului în SUA

Printre liberalii din echipa Cîţu care i-au luat apărarea premierului se numără Raluca Turcan, Alina Gorghiu, Dan Vîlceanu şi Rareş Bogdan. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, susţine că probabil sunt milioane de oameni sancţionaţi în SUA pentru conducere sub influenţa alcoolului, inclusiv politicieni de top.

„Pentru greşelile tinereţii, în America, oamenii plătesc, învaţă o lecţie şi merg mai departe. Probabil că sunt milioane de oameni sancţionaţi în America pentru conducere sub influenţa alcoolului, inclusiv politicieni de top. Nu este un lucru demn de laudă, dar important e ca s-a învăţat o lecţie din acel eveniment”, a spus Raluca Turcan pentru Mediafax.

Senatoarea PNL Alina Gorghiu a comentat evenimentul în centrul căruia se află premierul Cîţu, precizând că nu este întâmplător faptul că aceste informaţii apar în preajma Congresului PNL, iar „cineva e lipsit de fair-play”.

„Câţi nu au făcut greşeala asta în tinereţe? Regretabilă, desigur! Florin Cîţu a explicat onest ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani. Nu e o întâmplare că apare tocmai acum, în preajma Congresului PNL. Cineva e lipsit de fair-play. Un astfel de episod mă face să cred că, până pe 25 septembrie, vor mai urma şi alte încercări de atac, din interior, la premier şi la membrii echipei care îl susţine pe Florin Cîţu. Important este că guvernarea responsabilă funcţionează şi că, după Congres, PNL va redeveni partidul în care respectul, meritocraţia şi valorile liberale vor fi respectate”, a scris Alina Gorghiu pe Facebook.

Şi Dan Vîlceanu, liderul PNL Gorj, a reacţionat. Deputatul consideră că acest episod nu îi va afecta imaginea lui Florin Cîţu, nici ca premier şi nici ca posibil viitor preşedinte al partidului.

„Întotdeauna când apar astfel de mizerii într-o campanie oamenii ştiu că sunt date ţină, sunt lucruri urâte şi nu agreează nimeni genul acesta de practici. E un soi de politică veche pe care se pare o moştenesc unii”, a declarat Vîlceanu pentru Stiripesurse.ro.

Acesta a spus că atât el cât şi alţi colegi liberali ştiau despre evenimentul de acum 20 de ani în care a fost implicat Florin Cîţu şi, mai mult, ştia că va apărea informaţia în presă. „Eu ştiu că (informaţia n.r.) este plecată dintre colegi şi ştiam despre lucrul acesta de acum vreo două luni, pentru că cel cae s-a ocupat cu lucrul acesta a spus altor colegi. Ştiam că o să apară, nu era nicun fel de secret. E un episod despre care mai mulţi colegi ştiau”, a mai spus Vîlceanu.

Mai mult, deputatul a spus că şi actualul preşedinte al partidului, Ludovic Orban, ştia despre acest episod din viaţa premierului: „Ştia. Cel puţin acum două luni ştia”. Pe de altă parte, Orban susţine că nu a ştiut despre evenimentul din SUA, arată sursa citată.

„Cum să plece din zona mea dacă eu habar nu am avut de subiectul ăsta? E o minciună. Dacă eu habar nu am avut de subiect, de unde să vină de la mine? Păi dacă ştia cineva din echipa mea nu-mi spunea mie lucrul ăsta? Habar nu am avut”, a declarat Ludovic Orban.

Nu în ultimul rând, Rareş Bogdan, prim-vicepreşedintele PNL şi lider al eurodeputaţilor români, a venit cu o explicaţie inedită a faptului că Florin Cîţu a condus băut şi a stat două zile în închisoare. Bogdan a afirmat că lucrurile spuse despre premier sunt exagerări, că şi alţii s-au mai urcat băuţi la volan şi că şeful Guvernului „nu e ales să fie stareţul Mânăstirii Rohia, nici pentru poziţia de patriarh”.

