Laura Codruţa Kovesi, susţinută unanim pentru funcţia de procuror-şef european. Acord final între Consiliul şi Parlamentul European

Anunţul a fost făcut de preşedintele Comisiei LIBE, Juan F. Lopez Aguilar.

„Echipele de negociere pentru Parchetul European, faza finală, după lungi ani de discuţii: cu colegii mei dl. Pagaza şi dl. Holmeier, şi preşedinţia finlandeză. Acord final între Consiliu şi Parlamentul European: Laura Kovesi, prima procuroare europeană”, a scris europarlamentarul spaniol, pe contul lui de Twitter.

EP and @EUCouncil negotiators just agreed that Laura Codruţa Kövesi will become the new EU Chief Prosecutor. Press release to follow. @JFLopezAguilar @MHohlmeier @maitepagaza @EP_BudgControl