Klaus Iohannis: Nu accept un experiment al măsurilor de austeritate pentru România

Întrebat dacă are cunoştinţă despre pregătirea unui plan cu măsuri de austeritate, în condiţiile mai multor crize existente la nivel european – a energiei, a alimentelor etc -, preşedintele Klaus Iohannis a negat şi a precizat că nu aceasta ar trebui să fie abordarea. „Nu cred şi nu avem un plan de a intra într-un procedeu de austeritate. Din motive simple. Am avut criza din 2009, 2010, 2011 unde s-a încercat în plan european să se combată prin măsuri de austreritate. Rezultate nu a fost bun. Nu accept un astfel de experiment cu România”, a subliniat şeful statului.

Preşedintele a punctat că Guvernul e responsabil de politicile pregătite pentru combaterea tuturor problemele. „Planul pe care l-am avut e cel prezentat de Guvernul României. E un plan care a funcţionat bine. Guvernul alocă suficient bani pentru investiţii. Vom avea în continuare investiţii în infrastructură şi economie. Vom avea şi pachete de sprijin acolo unde este nevoie. Situaţia e complexă”, a completat Iohannis care a subliniat că românii trebuie să se pregătească de vremuri care „vor fi complicate”.

„Guvernul să ia deciziile cele mai înţelepte şi să sprijine populaţia vulnerabilă, dar să sprijine şi economia”, a conchis şeful statului.