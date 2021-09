Kelemen Hunor: Nu cred că USR PLUS vrea să iasă de la guvernare. Nimeni nu a încălcat niciun protocol de colaborare

„Au spus că ei vor fi de acord cu acest proiect doar dacă noi acceptăm, fără amendamente, proiectul ministrului Justiţiei, ceea ce nu se poate. Noi am considerat că este o presiune, este un şantaj şi am spus – nu. Acum trei săptămâni, la acea întâlnire a coaliţiei care a fost organizată la Guvern, doamna preşedinte Anca Dragu a venit cu câteva propuneri, modificări. Nu erau scrise, este adevărat, dar noi am notat. Legate de transparentizare, legate de urmărirea contractelor şi a tuturor fazelor de derulare a contractelor. Toate aceste chestiuni au fost introduse şi a mai fost ceva – să nu se suprapună investiţiile cu fondurile europene, ceea ce este absolut firesc. Au spus că ei vor fi de acord cu acest proiect doar dacă noi acceptăm, fără amendamente, proiectul ministrului Justiţiei, ceea ce nu se poate. Noi am considerat că este o presiune, este un şantaj şi am spus – nu. Acum trei săptămâni, la acea întâlnire a coaliţiei care a fost organizată la Guvern, doamna preşedinte Anca Dragu a venit cu câteva propuneri, modificări. Nu erau scrise, este adevărat, dar noi am notat. Legate de transparentizare, legate de urmărirea contractelor şi a tuturor fazelor de derulare a contractelor. Toate aceste chestiuni au fost introduse şi a mai fost ceva – să nu se suprapună investiţiile cu fondurile europene, ceea ce este absolut firesc”, a afirmat Kelemen Hunor, miercuri la Parlament.

Liderul UDMR a adăugat că protocolul de colaborare al partidelor de guvernare nu a fost încălcat, iar modificările USR PLUS pe proiectul Anghel Saligny nu au venit la şedinţa de Guvern de miercuri dimineaţă, ci ulterior.

„Nimeni nu a încălcat niciun protocol. Au fost nişte discuţii. Noi am considerat că este o presiune mult prea incorectă şi cu asta basta, dar nimeni nu a încălcat niciun protocol. Nu au venit cu aceste modificări la şedinţa de Guvern. Pot să spun exact la ce oră au venit pentru că într-adevăr colegul Dan Barna ne-a trimis pe un grup de comunicare comună pe la 14,30 şi Ministerul Dezvoltării analizează ce se poate prelua din acele propuneri. În acest moment, discuţiile nu sunt finalizate. Urmează să ne întâlnim la şedinţa de Guvern. Într-adevăr, după ce a fost întreruptă şedinţa de Guvern, când eu veneam spre Parlament, atunci am primit acest mesaj cu aceste amendamente, de data aceasta scrise”, a afirmat vicepremierul.

El a subliniat că, în cazul în care un minister nu dă un aviz pe un proiect, atunci este considerat un aviz tacit.

„Nu vreau să merg aşa departe. De exemplu, dacă în termenul de 5 zile ministrul Justiţiei nu da niciun aviz, se consideră aviz tacit, fără nicio altă condiţie, conform Hotărârii Guvenrului. Asta este situaţia: nu ai dat aviz - poţi să dai un aviz pozitiv cu observaţii, aviz fără observaţii sau un aviz negativ motivat - dacă în termenul legal nu ai răspuns se consideră că ai dat un aviz tacit. Astea sunt posibilităţile”, a spus liderul UDMR, întrebat dacă poate fi vorba despre abuz în serviciu din partea unui ministru, dacă este dat avizul de către un minister.

Vicepremierul a mai precizat că nu e nevoie de un nou aviz asupra unui proiect, dacă au fost depuse amendamente la acesta.

„Sunt foarte multe situaţii, se întâmplă că, în timpul şedinţei de Guvern, sunt amendamente sau solicitări să scoatem anumite texte, articole, puncte şi se întâmplă acest lucru, nu este nicio problemă. Iniţiatorul e de acord sau nu e de acord, premierul e de acord sau nu e de acord, este o altă poveste, dar se întâmplă aproape de fiecare dată că sunt nuanţe mai importante sau mai puţin importante. De aceea suntem la şedinţa de Guvern: să adoptăm o formă agreată de toată lumea”, a conchis Kelemen Hunor.