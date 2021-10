Iohannis vrea plafonarea preţurilor la energie: Da, sunt de acord, dar decizia este în altă parte

Întrebat la Cernavodă dacă este de acord cu plafonarea preţurilor la energie, Klaus Iohannis s-a declarat pentru acest lucru: „Da, sunt de acord acum, pentru această Iarnă. Dar decizia este în altă parte”.

Chestionat dacă schimbarea atitudinii lui Florin Cîţu privind această temă nu ar fi un prim pas pentru câştigarea susţinerii PSD, Klaus Iohannis a punctat: „Nu cred că e o monedă de schimb. E o schimbare de atitudine în funcţie de evoluţia pieţei. Nu s-a aşteptat nimeni să avem creşteri fantastice la creşterea gazelor, iar în realitate nu s-a aşteptat nimeni să crească preţurile la energie aşa de mult. Am dorit să atrag atenţia autorităţilor europene că trebuie să acţionăm repede şi împreună am purtat o discuţie lungă cu doamna preşedinte von der Leyen când a venit în România să prezinte PNRR. Am avut o discuţie pe această speţă la Summit-ul din Slovenia, am reuşit împreună cu alţii care sunt la fel de ocupaţi să punem această chestiune în centrul atenţiei CE, care a primit temă de la noi să pregătească o serie de măsuri, discutate la finalul lunii. Până atunci, miniştrii energiei vor discuta cele mai bune măsuri împreună cu CE”, a completat şeful statului.

Pe de altă parte, preşedintele a precizat că nu poate fi luată o decizie foarte repede:„Nu vom putea să luăm măsuri foarte repede, de aceea, una dintre măsurile posibile este plafonarea, o măsură care poate să ne treacă prin iarnă, până când se pot pune în practică alte măsuri”.