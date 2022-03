Iohannis, discuţie cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, despre aderarea României la Spaţiul Schengen şi sprijinirea refugiaţilor din Ucraina

Şeful statului a scris pe Twitter că a avut o discuţie foarte bună cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, privind „sporirea şi aprofundarea relaţiile bilaterale cu accent asupra dezvoltării cooperării economice şi energetice, precum şi despre progresul procesului de aderare al României la Schengen

Şeful statului a mai explicat că statele noastre vor continua coordonarea privind situaţia de securitate şi a modalităţilor în care pot fi ajutaţi refugiaţii din Ucraina.

Very good discussion with 🇩🇪 Chancellor @OlafScholz on further enhancing our bilateral relations with a focus on economic & energy cooperation, as well as on 🇷🇴 Romania's accession to the Schengen. We continue the coordination on security situation & on ways to help 🇺🇦 refugees. pic.twitter.com/s9EuRIJpiR