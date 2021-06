Iohannis: Depinde foarte mult de primar, de consilierii locali să organizeze acţiuni de colectare a gunoaielor

Am venit aici ca să adunăm gunoaie, ca să adunăm gunoaie aruncate de concentăţeni de-ai noştri, care încă nu au înţeles din păcate că natura nu este groapă de gunoi. Pe drumul încoace probabil aţi observat peste tot gunoaie moloz la margiinea drumului şi cred că este momentul să o spunem foarte clar şi apăsatŞ trebuie să acceptăm cu toţii că marginea drumuui nu este groapă de gunoi, albia râului nu este groapă de gunoi. Depinde de noi să avem grijă de mediul înconjurător şi dacă cineva crede că faptul că locuieşte în oraş nu are nicio legătură cu mediul, pot să-l contrazic direct, nu există viaţă sănătoasă fără un mediu sănătos. De aceea, trebuie să ne implicăm şi nu este suficient să ne enervăm dacă vedem o grămadă de gunoaie lăsate de cineva care atât a înţeles, trebuie să facem ceva, acest să facem ceva poate să aibă forma acţiunii de astăzi împreună cu voluntarii „Let's Do It Romania!”, astăzi vom aduna gunoaie aici de pe malul Argeşului, dar această acţiune care este una foarte valoroasă şi vreau să laud în mod expres şi să apreciez această formă de implicare civică reprezentată aici de „Let's Do It Romania”, această acţiune este un exemplu, mulţi mai ales tineri sunt alături de noi, înţeleg nevoia unor astfel de acţiuni, însă încurajez autorităţiile locale să fie şi ele alături de noi, depinde foarte mult de primar, de consilierii locali să organizeze acţiuni de colectare a gunoaielor, a deşeurilor. Depinde foarte mult de dascăli să facă muncă de conştientizare în şcoală ca tinerii să înţeleagă că locul gunoaielor şi a deşeurilor nu este în natură, ci acolo unde ele se colectează. Sigur, aceste centre trebuie organizate iarăşi de autorităţi. Vedeţi că este un întreg circuit pe care trebuie să-l avem şi noi în România. Este momentul pentru acţiuni decisive şi pentru a încuraja astfel de acţiuni pentru a proteja, pentru a curăţa mediul, pentru asta am venit astăzi aici, împreună cu voluntarii „Let’s Do It, Romania!”. So, let’s do it! Adică la treabă!”, a spus şeful statului.

Preşedintele participă de la ora 12:00, la campania „Let’s Do It, Romania!”, pe Râul Argeş, în apropierea localităţii Dărăşti, din judeţul Ilfov.

„Let’s Do It, Romania!” se defineştre ca fiind cea mai mare miscare socială din România, care activează de 210 ani, mobilizând peste 1.900.000 de voluntari pentru a curăţa România de deşeuri prin proiecte de mediu ;i implicare socială.