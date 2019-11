Iohannis: Aud pe unii vorbind că PSD-ul, de când a scăpat de Dragnea, nu mai e chiar aşa de rău. Asta e o mare capcană. Alegerea e simplă: ori eu, ori PSD

“Să vă spun acuma la sfârşitul campaniei două lucruri foarte importante. România este frumoasă şi românii au un suflet frumos. Am redescoperit, am resimţit aceste lucruri şi sunt foarte, foarte bucuros şi foarte mulţumit că am decis în această campanie să merg între oameni. Aceste campanii sunt foarte valoroase dacă ştii ce să faci cu ele. Eu am întâlnit într-o lună jumate cât a durat campania de primul tur plus campania de turul doi peste 100.000 de oameni. Am vorbit direct, am strâns mâna a zeci de mii de români ca să nu mai vorbim de zecile de mii de selfiuri pe care le-am făcut. Pe mine m-au impresionat, m-au impresionat fiindcă toţi au venit cu sufletul deschis, toţi au venit cu speranţă, toţi au venit cu optimism şi toţi mi-au spus scăpaţi-ne de PSD”, a afirmat Iohannis.

El spune că aude în ultima perioadă că PSD-ul de când a scăpat de Liviu Dragnea nu mai e chiar aşa rău, precizând că acest lucru este o capcană.

“Aud aşa câteodată pe unii vorbind că, totuşi, parcă PSD-ul ăsta de când a scăpat de Dragnea nu mai e chiar aşa de rău. Dragii mei, asta este o mare capcană, să nu credeţi aşa ceva. PSD-ul a dominat scena politică românească cu mici excepţii în cei 30 de ani de când am scăpat de comunism, de comunişti încă n-am scăpat chiar de toţi, mai sunt câţiva. Şi vă spun această veşnică tranziţie trebuie să se termine odată şi o dată, iar această dată va fi acum, duminică”, a mai precizat preşedintele.

Iohannis a mai declarat că, deşi PSD a schimbat politicienii de la vârf, partidul nu s-a schimbat.

“Acum duminică, la turul doi al alegerilor prezidenţiale, românii trebuie să înţeleagă că PSD-ul şi-a schimbat faţa de mai multe ori, a schimbat feţele, a schimbat politicienii de la vârf, dar PSD-ul nu s-a schimbat. PSD –ul este tot acel partid care vrea să pună mâna pe tot ce mişcă în România, PSD-ul dintotdeauna a vrut să controleze justiţia, PSD-ul dintotdeauna a avut o problemă cu antreprenorii români, PSD-ul dintotdeauna a încercat să ţină investitorii afară, PSD-ul întotdeauna a vrut să controleze toate şcolile din România, până la femeia de serviciu. PSD-ul a făcut să plece 4 milioane de români, care nu s-au mai regăsit în această tranziţie şi foarte mulţi dintre ai voştri, foarte mulţi dintre prietenii voştri, foarte mulţi din familiile voastre au plecat fiindcă nu au mai suportat, fiindcă nu au mai găsit locuri de muncă”, a explicat candidatul susţinut de PNL la alegerile prezidenţiale.

El spune că pe lângă votul de duminică, este nevoie de un vot puternic şi la alegerile locale şi cele parlamentare de anul viitor pentru ca PSD-ul să fie trimis în opoziţie pentru mai mulţi ani.

“Dacă aud pe cineva care îmi spune că PSD-ul nu mai este aşa de rău de când a scăpat de Dragnea, vă spun nu credeţi aşa ceva. PSD-ul este mereu acelaşi şi de aceea, dragii mei, dragi români, este nevoie de un vot foarte puternic acum duminică, este nevoie de un vot foarte puternic la locale şi este nevoie de un vot foarte puternic la parlamentare pentru că PSD-ul trebuie trimis pentru ani buni în opoziţie”, a mai afirmat Iohannis.

El a mai declarat că PSD trebuie îndepărtat de la butoane şi că eroii alegerilor nu sunt politicienii, ci alegătorii, care decid cu ştampila în mână viitorul României.

“PSD-ul trebuie îndepărtat de la butoane pentru ca România în fine să poată respira, pentru ca România să poată să îşi revină pentru ca noi împreună cu celelalte forţe democratice să refacem România pentru ca noi să redăm vigoare economiei româneşti, pentru ca noi să garantăm o dată pentru totdeauna României o justiţie dreaptă şi independenţă pentru ca noi să punem la punct sistemele publice în aşa fel încât să funcţioneze pentru cetăţean, nu cetăţeanul pentru stat. Pentru toate acestea pe care le-am îngropat sub denumirea de România normală, dragii mei, este nevoie de un vot. Mulţi se întreabă ce contează un vot? Totul, totul, un vot este totul, iar eroii alegerilor nu sunt politicienii, eroii alegerilor sunt românii cu ştampila de vot în mână care decid viitorul României noastre”, a mai spus preşedintele.

În finalul discursului, Iohannis a afirmat că alegerea este simplă, ori el, ori PSD.

“Am ajuns la sfârşitul campaniei electorale. Vă invit, dragi băcăuani, dragi moldoveni, dragi români, vă invit la vot. Acum nu mai este mult de spus, alegerea este simplă: ori eu, ori PSD. Voi ce votaţi?”, a mai spus Iohannis.