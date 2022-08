Institutul „Elie Wiesel”, despre cazul Viktor Orban: Prin cele transmise public unii lideri UDMR par că „toarnă şi gaz pe foc” / Astfel de mesaje pun democraţia în pericol

„Institutul „Elie Wiesel” este îngrijorat de faptul că într-un interval scurt de timp, la vârful unuia dintre membrii coaliţiei de guvernare se aglomerează mesajele care disculpă opiniile rasiste din luna iulie ale PM Ungariei, Viktor Orban, aflat într-o vizită privată la Băile Tuşnad. În timp ce fostul lider al UDMR a îndemnat la distanţare, actualul lider, un ministru şi un parlamentar se poziţionează net de partea lui Viktor Orban. Mai mult, prin cele transmise public, pare că „toarnă şi gaz pe foc”. De exemplu, a afirma în 2022 că „nu suntem de acord să se impună o amestecare cu o altă cultură din afara culturii europene. Asta e simplu” este o declaraţie deschisă de respingere a persoanelor originare de pe alte continente!”, se arată într-un comunciat al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului „Elie Wiesel”.

„Credem că astfel de mesaje pun democraţia în pericol. Amintim că rasismul alături de antisemitism şi xenofobie a fost instrumentul ideologic care a dus la exterminarea evreilor şi romilor de către Germania şi aliaţii ei, printre care România şi Ungaria. Condamnarea rasismului şi a xenofobiei este o datorie pe care o avem faţă de victimele Holocaustului”, completează sursa citată.

De asemenea, reprezentanţii instituţiei etichetează pagina de Facebook a UDMR şi lasă şi un citat: „Amnezia nu aduce nimic bun. Amintiţi-vă astfel încât trecutul meu să nu devină viitorul vostru!”.

Reacţia vine după ce un deputat al UDMR, Zakarias Zoltan, a venit cu noi declaraţii de disculpare a lui Viktor Orban. „Nu au fost rasiste. Eu am spus că din punctul meu de vedere nu a fost un discurs rasist. Din moment ce nu consider că au fost nocive şi rasiste, nu am de ce să mă disociez”, a precizat reprezentantul UDMR.