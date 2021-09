Guvernul a aprobat rectificarea bugetară - VIDEO

„În şedinţa de Guvern de astăzi am aprobat rectificarea bugetară pe anul 2021, prima rectificare bugetară pentru acest an”, a declarat premierul la finalul şedinţei de Guvern de marţi.

Premierul a explicat că „la baza rectificării stă o reevaluare a produsului intern brut”.



El a mai precizat că suma alocată anul acesta pentru investiţii este mai mare cu 14,7 miliarde de lei şi a subliniat că această sumă reprezenta în alţi ani toată suma investită într-un an.

El a mai informat că primele patru ministere care primesc cei mai mulţi bani la această rectificare bugetară sunt ministerul Sănătăţii, ministerul Dezvoltării, ministerul Investiţiilor şi ministerul Transporturilor.

Anterior demisiei miniştrilor USRPLUS din Guvern, întrebat dacă va continua să ţină şedinţa de Guvern şi dacă va adopta rectificarea bugetară în contextul în care miniştrii USRPLUS îşi dau demisia, Florin Cîţu a răspuns: „Bineinţeles”.

Premierul Florin Cîţu a mai explicat că Fondul de rezervă creşte datorită faptului că va exista o sumă importantă pentru comunităţi în urma inundaţiilor din acest an. Declaraţia premierului vine după ce USR PLUS a spus că premierul alocă „mai mulţi bani pentru primari şi baroni”. „Pentru că avem 850 de milioane de lei doar pentru calamităţi pe care trebuie să-i dăm urgent după ce se aprobă OUG pentru rectificarea bugetară, vom aproba acest HG care va da o sumă importantă comunităţilor pentru calamitatile in urma inundatiilor din acest an”, a declarat premierul Florin Cîţu fiind întrebat de ce a crescut fondul de rezervă.