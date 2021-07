Guvernarea "wow“. Bilanţul reformelor din Justiţie, unul dezastruos pentru Coaliţie

Punctul de vedere exprimat de Comisia de la Veneţia pe tema desfiinţării Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor în Justiţie (SIIJ), cunoscută ca Secţia Specială, era considerat un moment care va mobiliza Coaliţia să rezolve cel puţin una din promisiunile cuprinse în programul de guvernare, în condiţiile în care Guvernul şi majoritatea parlamentară au bătut pasul pe loc, deşi au trecut şapte luni de când sunt la putere. Însă clarificările Comisiei de la Veneţia nu au avut drept urmare şi consensul din Coaliţie pe tema desfiinţării SIIJ, mai precis pe locul unde vor merge dosarele magistraţilor anchetaţi, fiind avansate două variante: a) la DNA, DIICOT sau Parchetul General (opţiune susţinută de USR-PLUS şi PNL); b) la Secţia de urmărire penală şi criminalistică de la Parchetul General (variantă susţinută de UDMR).

Între USR-PLUS şi UDMR a început un adevărat scandal, ministrul Justiţiei, Stelian Ion, fiind cel care a acuzat formaţiunea condusă de Kelemen Hunor că prin poziţionarea sa arată că nu şi-a schimbat atitudinea şi că a rămas fidelă ideilor susţinute în perioada guvernărilor PSD, când vota pentru înfiinţarea Secţiei Speciale şi modificările legilor Justiţiei. Cearta a fost purtată atât în spatele uşilor închise, cât şi în public. Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, l-a atacat public pe Stelian Ion, dar şi pe Dan Barna. „De multe ori am avut impresia că ministrul Justiţiei e un fel de iacobin, dar acum, încet, dar sigur, alunecă spre stalinism, după părerea mea. Oricine are o altă poziţie decât dânsul devine, potrivit celei mai sinistre tradiţii totalitare, un fel de deviaţionist, care săvârşeşte un delict de opinie, şi, sigur, în opinia ministrului, acest delict de opinie acţionează împotriva intereselor României”, a afirmat Csoma Botond, într-o declaraţie pentru Agerpres.

În plin scandal pe tema SIIJ, Florin Cîţu a declarat că el şi-a făcut datoria în ceea ce priveşte Secţia Specială, iar acum Parlamentul e suveran. „Eu am desfiinţat SIIJ printr-un proiect adoptat în Guvern. Acum este rolul Parlamentului, sub îndrumarea Ministerului Justiţiei, să vină cu cea mai bună soluţie, dacă există o soluţie mai bună decât ceea ce am făcut noi în şedinţa de Guvern şi aştept soluţiile Parlamentului împreună cu Ministerul Justiţiei”, a declarat premierul, care astfel a scăpat de acest subiect sensibil. Mai mult, Florin Cîţu s-a declarat optimist în ceea ce priveşte rezolvarea situaţiei. În varianta premierului, tema ar putea fi tranşată la şedinţa Coaliţiei de săptămâna viitoare, cu toate că surse din UDMR au precizat pentru „Adevărul” că Uniunea nu dă niciun pas înapoi în ceea ce a solicitat. Prin urmare, nici nu se mai pune problema unei sesiuni extraordinare a Senatului.

Mai mult, liderul senatorilor PNL, Virgil Guran, a pus punctul pe „i” în ceea ce priveşte viteza rezolvării situaţiei de la SIIJ. „Eu nu ştiu de unde a fost scoasă treaba că e o urgenţă foarte mare desfiinţarea SIIJ. Eu cred că e o urgenţă foarte mare ce facem cu economia, cu HORECA, cu spitalele, cu pandemia. Nu văd de ce este o urgenţă de zile”, a subliniat Virgil Guran, cel care controlează liberalii din Senat, adică forul decizional în ceea ce priveşte desfiinţarea SIIJ.

Coaliţia trage de timp

Bilanţul reformelor din Justiţie e unul dezastruos pentru Coaliţie. Practic, PNL, USR-PLUS şi UDMR nu au livrat nimic din ceea ce au promis. Pachetul privind legile Justiţiei este în discuţie în interiorul Coaliţiei. PNL şi UDMR i-au reproşat lui Stelian Ion că la începutul lunii aprilie a trimis pachetul de legi către CSM, fără să existe discuţii între partidele care asigură majoritatea. Prin urmare, soluţia a fost începerea unei discuţii între juriştii Coaliţiei şi Stelian Ion. Iar aici a murit tot demersul privind legile Justiţiei, care ar urma să ia calea Parlamentului, după ce sunt agreate de toate partidele Coaliţiei. Până şi Klaus Iohannis a criticat prima formă a acestor legi, după ce şeful statului a văzut că avea atribuţiile diminuate în ceea ce priveşte numirea procurorilor-şefi, adică nu mai putea trece peste avizul negativ al CSM.

Totodată, în ceea ce priveşte modificările care să fie făcute asupra Codului Penal şi Codului de Procedură, pentru a repara schimbările controversate ale Comisiei Iordache, în perioada în care PSD domina Parlamentul, nici măcar nu au fost începute discuţiile.

Mai aşteptăm şi cu „Fără penali în funcţii publice”

Pe cât de insistenţi erau cei de la USR-PLUS pe tema adoptării iniţiativei „Fără penali în funcţii publice” de către Senat, în toamna trecută, pentru a fi referendumul odată cu parlamentarele, pe atât de dezinteresaţi sunt acum toţi cei din Coaliţie. Iniţiativa cetăţenească se află în sertarele Comisiei juridice de la Senat, acolo unde e şi desfiinţarea SIIJ, fiind nevoie de raportul comisiei, apoi de votul din plen. Atenţie, votul din plen trebuie să fie cu o majoritate de două treimi, ceea ce înseamnă că aici va fi necesară o negociere inclusiv cu PSD-ul condus de Marcel Ciolacu.