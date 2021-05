Grindeanu, întrebat dacă l-a turnat pe Dragnea la DNA: Nu am acorduri de confidenţialitate. PSD nu se mai întoarce la abordările greşite, din acea perioadă

“Văd că există această abordare prietenească sau încercare de a mă lipi a unora de acest dosar. Eu am fost audiat, am spus public acest lucru în calitate de martor de două ori, nu am acorduri de confidenţialitate. Verificaţi dosarul, a fost trimis în instanţă şi apar declaraţiile mele. Sunt convins că adevărul va ieşi la iveală în instanţă. Sunt lucruri probabil pe care nu le ştiu, dar în mod sigur în instanţă aceste lucruri vor ieşi la iveală. În rest, declaraţia mea spune adevărul despre ceea ce ştiu din acest punct de vedere şi despre ceea ce m-au întrebat atunci când am fost audiat şi nu am nimic de ascuns din acest punct de vedere”, a afirmat prim-vicepreşedintele PSD.

Grindeanu a mai fost întrebat dacă el crede că Liviu Dragnea, după ce iese din închisoare, va fi interesat să rupă PSD-ul.

“Mi-e greu să vă răspund la această întrebare. Îmi pare rău în primul rând pentru experienţa prin care a trecut în aceşti doi ani, că iată sunt doi ani, nu doresc la nimeni aşa ceva, indiferent de adversari politici, prieteni politici. Asta depinde foarte mult de cum se gândeşte la viitor domnul Dragnea, depinde de el, dar ce pot să vă spun în mod sigur este că PSD-ul a intrat într-o altă logică şi lucrul ăsta se vede. PSD-ul a intrat într-o altă abordare sau are altă abordare faţă de aceea perioadă şi acest lucru se vede. Şi PSD-ul nu se mai întoarce la abordările, unele dintre ele, extrem de greşite, din acea perioadă”, a explicat Sorin Grindeanu.

Despre OUG 13, prim-vicepreşedintele PSD spune că în momentul unei decizii, dacă există tensiuni, „e clar că nu e bine”.

„În momentul când iei decizii politice, dincolo de conţinutul lor şi care provoacă tensiuni sociale - că asta s-a întâmplat, erau şi cei care erau pro, erau şi cei anti şi care erau în stradă, era şi partea de pro - indiferent de cât de bună ar fi acea decizie, în momentul când ai tensiuni sociale, e clar că nu e bine. E clar că nu s-a discutat destul, e clar că nu s-a explicat destul, e clar că abordarea e greşită şi atunci trebuie să începi altcumva. Chiar dacă ar fi cea mai bună lege din lume, nu spun că e cazul la ceea ce s-a întâmplat, dar dacă provoacă tensiuni de acest tip trebuie să ai cu totul o altă abordare. E un sfat dintr-o experienţă personală”, a declarat Sorin Grindeanu.