Grapini, ironizată după greşeala cu „Tela Viv“. Reacţia europarlamentarului

„Marii jurnalişti au dat o ştire: am scris astă noapte Tela viv în loc de Tel Aviv! Evident, am corectat! Buuuun! Asta este ştirea vieţii lor! Dar despre activitatea mea de ce nu scriu oare aceşti mari jurnalişti?

Este lesne de înţeles! Nu am furat, nu am contracte cu statul, nu am fost colaboratoare a securităţii, sunt patriot, lupt pentru România, ajut cât pot de mult oamenii! Asta e! Voi continua să-mi fac datoria, oricât ar încerca să mă blameze! Totodată pentru mine a contat fondul problemelor”, a scris Maria Grapini pe Facebook.

Ironizată pentru că s-a felicitat singură pe Facebook şi a inventat ţara Letiţia, Grapini a comis dimineaţă o nouă greşeală folosind sintagma „Tela Viv” pentru a numi cel mai important centru economic al Israelului, şi nu „Tel Aviv, cum se numeşte în realitate oraşul.

Demnitarul european a făcut această greşeală de proporţii pe pagina sa de Facebook, într-o postare prin care voia să-şi salute urmăritorii, la capătul unei zile de muncă. Ulterior, când şi-a dat seama, probabil, de gafă, Maria Grapini şi-a şters postarea.

Greşeala a fost sancţionată şi ironizată pe Facebook. Ambasada Suediei la Bucureşti a scris „Salutări din Kise Leff!.

Compania de rezervări aeriene vola.ro a avut o postare în care s-a legat de două gafe ale Mariei Grapini: cea de ieri şi cea în care a inventat o ţară cu numele „Letiţia”. Astfel, vola.ro a anunţat că are oferte către toate oraşele importante din Letiţia: Tela Viv, Bar Celona, Val Leta, Lisa Bona, Newy Ork şi Que Bec.