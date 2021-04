Gorghiu, despre Florin Cîţu ca premier: „Cea mai bună alegere într-o perioadă în care România e foarte încercată.” Ce spune despre Congresul PNL

Alina Gorghiu a afirmat că premierul Florin Cîţu este „cea mai bună alegere pe care România a făcut-o, coaliţia a făcut-o într-o perioadă în care România e foarte încercată”.

„Florin Cîţu, ca premier al României, e un personaj foarte credibil pentru partenerii europeni, pentru partenerii financiari, pentru oamenii care se uită la dimensiunea asta economică, la cum evoluează economia României, deci e omul potrivit în această perioadă”, a afirmat Alina Gorghiu duminică, în emisiunea Insider Politic difuzată de Prima Tv.

Ea a evitat însă să spună pe cine ar vota, între Florin Cîţu şi Ludovic Orban, pentru funcţia de preşedinte al PNL.

„Vă asigur că, pentru mine, evaluarea sau principalul criteriu care va sta la baza susţinerii viitoarei echipe a PNL va fi proiectul PNL pentru 2024”, a adăugat ea.

Alina Gorghiu a precizat că nu va candida la funcţia de preşedinte al partidului.

„Am fost acolo, am făcut-o şi pe asta, nu mai doresc. A fost o perioadă foarte grea. Întotdeauna fiecare preşedinte îşi găseşte justificări în mandatul său şi pentru bune, şi pentru rele. Eu am avut un mandat împreună cu co-preşedintele Vasile Blaga care a presupus fuziunea celor două partide. Vă aduc aminte că era sânge pe pereţi, atunci, în interiorul partidului, fuziunea dintre două partide este o misiune cu costuri enorme, cu energii consumate şi am reuşit, după doi ani de zile am reuşit un partid care să uite de fostul PD, fostul PNL, deja suntem într-o logică a unui singur partid, de ceva vreme. Nu, ca să vă răspund clar, să nu existe vreun coleg care să interpreteze vreo virgulă, nu voi candida la preşedinţia partidului. Ca fost preşedinte, sunt de drept membru în Biroul Politic Naţional şi ca atare...”, a adăugat Gorghiu.