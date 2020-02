Ghinea, după ce Orban s-a plâns de „pârâcioşii care fac rău României”: Aşa zicea şi PSD. Am oprit nişte OUG-uri proaste

Ludovic Orban i-a transmis ministrului Fondurilor Europene Ilie Boloş în şedinţa de Guvern de joi că a luat decizia de a nu publica ordonanţele de urgenţă pe care le-a înaintat.

„Tema este mult prea delicată, deja pârâcioşii care fac rău României prin blocarea procesului de absorbţie au început să trimită tot felul de păreri. Fiind vorba de fonduri europene noi nu avem voie să fragilizăm sub nicio formă procedurile pe care le-am gândit şi mai ales planul de măsuri astfel încât ele să fie obiectul unor acte normative care să fie contestabile”, a afirat premierul demisionar.

Într-un artiol pe Facebook, europarlamentarul USR Cristian Ghinea îl laudă pe Orban că a „omorât OUG-urile şi l-a mustrulit pe Boloş”, însă aminteşte că discursul privind „pârâcioşii care fac rău României” era specific PSD-ului.

„În loc să recunoască cinstit că au dat-o în bară şi că am avut dreptate, o dau pe partea de frecat buricul naţionalist. Nu ştiu la ce se referă PM cu pâra, am scris în România, şi le-am zis direct în faţă ce am avut de spus, nu a fost vuiet la Bruxelles pe OUG-urile astea”, a precizat Ghinea.

Acesta din urmă explică că una dintre ordonanţele respective se referă la conectarea localităţilor la reţelele de gaze şi că deşi susţine asceastă idee, tema „nu se rezolvă prin OUG şi nici prin Lege. Orban are dreptate să îl certe pe Boloş şi să îl pună să caute cum se pot găsi soluţii la nivel de legiferare mai mic”.

Concret, Ghinea se arată în favoarea folosirii banilor europeni pentru construirea reţelelor de gaze şi arată că Green Deal-ul discutat le nivel european este potrivnic.

„Deci, dacă vrem să băgăm gaze la ţară, paşii sunt: să ne luptăm aici să fie eligibilă activitatea (şi e foarte dificil dat fiind contextul european), apoi să venim cu date care să permită introducerea activităţii în viitorul Acord de Parteneriat cu UE, apoi să facă MFE ghiduri cu cap. Niciuna dintre astea nu cere OUG. (...) Când caută inamici şi pârâcioşi, Ludovic Orban poate întreabă înainte. Programul PNL cu gazele la sate are nevoie de eforturi diplomatice şi de conlucrare pentru a putea să ajungă să fie eligibil din bugetul european viitor. A da OUG nu ajută la nimic, e doar modul lui Boloş de a părea că se face util la şefii politici”, a mai semnat europarlamentarul USR.

„Am oprit nişte OUG-uri proaste. Ministerul Fondurilor Europene cheltuie bani fără cap şi coadă”

Ghinea mai afirmă că ministerul trebuie să promoveze consultări în privinţa modului de cheltuire a banilor europeni şi e de părere că până acum, ministerul a cheltuit banii „fără cap şi coad”.

„Dacă nu ştiţi, MFE are obligaţia prin regulament să organizeze consultări publice privind modul în care vom cheltui cele 30 de miliarde de la UE. Aceste consultări cică se întâmplă acum. E normal să nu ştiţi, pentru că sunt făcute pe sub masă, ca să bifeze o cerinţă. Între timp, Boloş dă OUG-uri cu bucăţele din viitoarea arhitectură instituţională. Ideile sunt tot alea din sistem, iar Boloş nu schimbă nimic. Dacă vi se pare că România a reuşit să facă pasul spre dezvoltare cu bani europeni, atunci eu tac din gură.

Mie nu mi se pare. Şi de aceea vreau să avem o discuţie pe bune despre cum schimbăm radical monstruosul sistem birocratic de frecat hârtii, care consumă banii cu efect minimal.

Ministerul Fondurilor Europene a devenit un Minister al cheltuirii banilor fără cap şi coadă. Asta trebuie să se schimbe. Luni voi publica primul episod din ceea ce sper să fie începutul unei dezbateri reale: Cum schimbăm paradigma”, a conchis Ghinea.