Gabriela Firea îşi prezintă sloganul electoral în plină dizolvare a stângii din Capitală: „Firea Oamenilor”

Făcând referire la anuţurile mai multor foşti membri PSD care au anunţat că vor candida la Primăria Capitalei independent sau din partea altor partide, Gabriela Firea a afirmat joi că ea se aliază „doar cu oamenii”.

„In aceste zile se fac si se desfac aliante politice electorale. De dreapta, de stanga, de oricare. Se intalnesc politicieni si negociaza. Diverse : posturi, calendare de alegeri, strategii. Este uitat esentialul! Esentialul il reprezinta OAMENII. Viata lor. Trairile lor. Nevoile lor. Problemele si ingrijorarile lor. Ce ii bucura, ce spera, ce asteapta. Ce iubesc, ce nu.

De aceea, le raspund aici si definitiv tuturor celor care ma intreaba : dumneavoastra cu cine va aliati, ca sa castigati? Ma aliez DOAR CU OAMENII! Este singura legatura care conteaza! Singura care merita orice efort, orice sacrificiu! De 30 de ani, sunt aproape de oameni. In presa, le-am aparat interesele.

In Senat, am propus si votat legi pentru oameni. Pentru oamenii normali, nu pentru privilegiati. La primarie, am deblocat si rezolvat probleme pentru oameni. S-au facut multe, chiar daca mai sunt inca multe de facut. Intr-un oras nu se termina niciodata problemele. Important este sa vrei si sa poti sa faci, pentru oameni, nu in avantajul tau. Pot si vreau sa fac in continuare cat mai multe pentru oameni”, transmite Gabriela Firea pe Facebook.