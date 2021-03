FOTO A doua săptămână de „Vinerea Verde”. Ce politicieni nu şi-au uitat angajamentul şi au mers la muncă cu autobuzul, metroul sau pe jos

Ministrul Muncii Raluca Turcan a ales vineri să meargă la muncă cu metroul, precizând pe Facebook că aşteaptă zilele calde astfel încât să poată merge cu bicicleta.

„Aştept cu nerăbdare zile de vineri mai calde şi mai însorite, ca să pot veni la minister cu bicicleta. Este şi un exemplu pe care doresc să îl dau fiului meu de 14 ani, tocmai pentru că preocuparea pentru mediu este un proiect pe termen lung, cu un impact esenţial asupra generaţiilor viitoare”, a afirmat Turcan pe Facebook.

Liderul USR Dan Barna a preferat să meragă cu autobuzul. Într-un dialog cu jurnaliştii, acesta a explicat că deşi călătoria a fost mai lungă cu autobuzul, a mai „schimbat o vorbă cu oamenii”.

Reporter: Cu autobuzul era aglomerat?

Dan Barna: Nu era aglomerat, era decent.

Reporter: Aţi făcut mult pe drum faţă de cum faceati in mod normal cu masina?

Dan Barna: Nu, a fost un pic mai lung, dar am mai stat de vorba cu oamenii, am mai schimbat o vorbă. E ok.

FOTO Dan Barna / Facebook