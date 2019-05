Fost lider PMP, atac dur la Băsescu: Tu eşti REGINA la care au ajuns marile şpăgi din România. Eşti un hoţ neprins. Dacă Udrea vorbeşte, faci puşcărie 30 de ani

Redăm postarea integrală a lui Radu Cristescu:

„Tu eşti REGINA!!!

Da, Traian Băsescu, tu eşti REGINA! O regină cam spanchie, ce-i drept, dar tu eşti! REGINA la care au ajuns marile şpăgi din România! Da, Traian Băsescu, tu care ai fost deputat, ministru, primar general, preşedintele României, ajuns senator, cel care acum te milogeşti sa ajungi in Parlamentul European pe 20.000 de euro, deşi eşti putred de bogat...sau ai nevoie de imunitate?!?

Eşti un om politic corupt!

O spun cu responsabilitatea unui cetăţean, poate un pic mai informat ca alţii.

Cu fapte de corupţie, unele ştiute, altele neştiute, într-un cuvânt eşti un hoţoi bătrân, un hoţ neprins! Pentru că ai fost şi eşti cel mai protejat om politic de către sistem.

De ce?

Pentru că tu eşti unul dintre ei, tu l-ai creat pentru a te proteja pe tine şi complicii tăi şi pentru a-i paradi pe alţii.

Dar, trebuie să admit că ai fost deştept! Le-ai lăsat şi lor felii din tort, pe o înţelegere tacită, ca prin firmele lor acoperite să se autofinanţeze, probabil doar şefii, pentru a-i avea şi tu la mână pentru că şi ei te aveau! Astfel, toată lumea a fost mulţumită! V-aţi protejat unii pe altii!

In schimb, ai dezvoltat un sistem foarte eficient! Ai construit dosare penale pentru majoritatea oamenilor politici, generali şi oameni de afaceri, care ar fi putut să te încrimineze cu ceva, pe tine şi cei câţiva complici ai tăi. În momentul în care oamenii vorbeau şi te simţeai in pericol, apăsai pe buton şi ajungeau suspecţi. Alţii, mai puţin norocoşi, erau arestaţi. Dacă ar fi spus că banii ajungeau la tine, spuneai ca sunt nişte infractori şi nu au credibilitate. Recunosc că este un sistem abil construit, iar tu eşti un om bogat cu avere colosală!Pentru mulţi ar fi un şoc dacă ar afla câţi bani ai strâns.

Odată cu numirile lui Coldea şi Kovesi, nu s-a mai ţinut cont de nimic în fabricarea dosarelor, şi asta, pentru că şi pe ei i-ai lăsat să se dedulcească , că...deh.

Spre exemplu, doar şpaga colectată în celebrul dosar “Motorina” a lui Blejnar, era de 30 milioane de euro pe lună, din care cea mai mare parte ajungea la tine. Doar nu vrei să credem că Blejnar acţiona de capul lui. Logic, că e greu de dovedit, din dosarul “Motorina” au dispărut dovezile, filmările şi înregistrările făcute de servicii(pentru orice eventualitate), inclusiv unde ajungeau banii şi prin cine.

Blejnar a fost achitat, a înţeles semnalul, dar totuşi, a vorbit undeva şi a fost condamnat pe un alt dosar, de altfel un fâs pe lângă dosarul “Motorina”. Să ne înţelegem, Blejnar nu îmi e simpatic şi nu comentez condamnarea sau achitarea lui, dar sunt curios dacă pionul va vorbi despre Regină, acum când el e la răcoare şi Regina vrea să prindă avionul de Bruxelles!

M-au contactat oameni din sistem, care mi-au atras atenţia că sunt încâ mulţi care îţi pupă inelul. Activi, dar şi în rezervă! Dar, nu din dragoste sau frică, ci pur şi simplu pentru că trebuie să se protejeze pe ei, pentru că au fost complici. Unii au furat, altii au ştiut, dar au tăcut, tot complici se numesc şi ei! Aici îi dau un sfat lui Coldea să se autodenunţe până nu e prea târziu. Încă eşti protejat, domnule preşedinte Băsescu. ÎNCÂ! Că te-au chemat să îţi mai redeschidă unele dosare a fost doar de ochii lumii! Cam 80% din dosarele fabricate oamenilor politici, generali şi oameni de afaceri s-au făcut in cei 10 ani de mandat. Multor dosare li s-a dat drumul in timpul mandatului tău, fie din răzbunare personala( Nastase, Voiculescu), fie din gelozie (Chereches), fie ca au vorbit in somn sau la un şpriţ, Solomon, Gutău, Poteras, Videanu, Vanghelie şi mulţi alţii. Aflu ca căţeii din jurul tău, unii plătiţi din bani publici, alţii din urma blaturilor partidului tău, PMP, de la Primăria Capitalei, spun că aş avea un caracter îndoielnic. Recunosc că în ceea ce te priveşte pe tine...aşa este!

La ce fel de om de nimic eşti, stau şi mă gândesc că ceea ce i s-a întâmplat Elenei Udrea nu e întâmplator. L-a denunţat pe Coldea şi Kovesi la DNA. Acolo a scris doar 10% din ceea ce ştie. Prin simpatie şi încrucişări de trei, luate câte trei, se putea ajunge la tine! Elena ştia tot, ei ştiau tot şi..:BUM!!!Poate te-ai gândit că femeie fiind, poate ceda. Să nu uităm că actele care au constituit dosarul Gala Bute au fost făcute pe timpul tău, poate ca măsura de precauţie. Mă aştept la asta de la tine, sau poate că sistemul te-a aparat şi s-a apărat şi pe el! Poate, fără voia ta, doar, poate....şi atunci aţi paradito de comun acord!

E mai frumoasă libertatea, decât dragostea!

Dacă Elena vorbeşte eşti PA, te duci 30 de ani la puşcărie.

Sa amintim faptele tale de corupţie ştiute:

-Flota-dispariţia Flotei(Morar să trăiască)

-Casa din Mihaileanu

-un dosar al unui important om de afaceri care s-a autodenunţat şi spune cu subiect şi predicat, câţi bani şi cum ţi-a dat. Asta dacă nu dispare între timp omul sau denunţul, văd ca e cam linişte pe dosarul ăla.

-răpirea jurnaliştilor din Irak(medicul Yassin)

Faptele tale de corupţie neştiute, cum ar fi:

-Dinu Patriciu-Rompetrol

-Culiţă Tărâţă-Insula Mare a Brăilei , TCE-3 Brazi

-Contul de 500 milioane de euro RB - Azerbaidjan

Iar, faptele tale strict secrete, împrumutul de 20 miliarde de euro şi proprietăţile tale din afara ţării, asta în episodul următor.

Va urma!

P.S: îi dau un sfat dl general, cu patru stele, Pahonţu! Să se autodenunţe până nu este prea târziu, că poate cine ştie, îl denunţă altcineva şi se duce la puşcărie pentru tăinuire şi complicitate. Iar tie Basescule, escroc bătrân, care ai vrut să nu se afle de proprietăţile tale de peste hotare, şi i-ai dat ordin lui Pahontu sa distrugă actele referitoare la deplasările tale imobiliare şi de concedii de lux, cu avionul privat a lui Besciu şi altele înmatriculate în Austria, îţi spun:

Surpriză, actele chiar există!“, a scris Radu Cristescu pe Facebook.

