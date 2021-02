Florin Cîţu, despre nemulţumirile privind bugetul pentru 2021: Mulţi nu ştiu să citească un buget sau vor doar scandal

Florin Ciţu a transmis, în legătură cu posibilele nemulţumiri ale lui Vlad Voiculescu cu privire la buget, că anul acesta Ministerul Sănătăţii a primit chiar mai mulţi bani decât într-un an normal, anume înainte de pandemie.

„Banii sunt acolo, vorbim de 11,43 de miliarde şi, repet, uitaţi-vă în buget să vedeţi că sunt mai mulţi bani decât anul trecut, când au fost 10 miliarde, şi mai mult decât într-un an normal, când au fost 9 miliarde. Nu văd unde este problema. Asta arată foarte clar că avem foarte mulţi oameni în spaţiul public care nu ştiu să citească un buget şi aruncă aceste informaţii.

Repet, Ministerul Sănătăţii are 11,43 miliarde de lei buget, mai mare decât anul trecut, un an special, în cea mai mare criză de sănătate din ultima sută de ani. În plus suntem cu aproape 2 milioane mai mult decât în 2019 când era un an normal.

Toate aceste discuţii din spaţiul public sunt ori pentru că oamenii nu ştiu să citească un buget, ori pentru că vor să facă scandal. Ceea ce este trist, pentru că totuşi economia trebuie să meargă mai departe şi nu putem să stăm în fiecare zi să îi educăm pe oameni cum să citească un buget.” a declarat Florin Cîţu într-o conferinţă de presă.

Premierul a negat existenţa unor tensiuni între el şi ministrul Sănătăţii, spunând că Vlad Voiculescu „nu s-a plâns de buget”.

Florin Cîţu a mai precizat că liderii coaliţiei de guvernare şi-au asumat un deficit de 7,16% din PIB şi că nu vor fi probleme la plata facturilor.

„Am discutat cu liderii coaliţiei, cu toată lumea, discutăm şi astăzi. Nu există discuţii. Liderii coaliţiei şi-au asumat un deficit bugetar de 7,16%. Am prezentat acest buget public, am făcut alocările. Bugetul a fost publicat săptămâna trecută pentru a vedea dacă există nevoi în unele zone. S-au identificat unele nevoi dar sunt sume mici.

În rest pentru plata facturilor la Ministerul Dezvoltării, la Ministerul Transporturilor, la Ministerul Sănătăţii banii sunt alocaţi, nu este nicio problemă. Am avut aceste discuţii şi în anii anteriori şi vom vedea că nu există probleme cu plata facturilor.” a declarat premierul.

De asemenea, Florin Cîţu a vorbit despre o „reanalizare a Legii salarizării”.

„Eu am spus că în continuare cred că este nevoie de o reanalizare a legii salarizării în România. Sporurile reprezintă astăzi aproape 25% din anvelopa salarială. Aş vrea că aceste sporuri şi salarizarea să fie legate de performanţă. În ultimii 2 ani am văzut cum cheltuielile cu salariile s-au dublat, au crescut de la 56 miliarde la 109 miliarde, dar nu cred că performanţa în sectorul public s-a dublat.

Aş vrea de acum înainte să avem o legătură directă, clară, transparenţă pentru cetăţeni, pentru românii care plătesc taxe, care muncesc de dimineaţă până seară să plătească taxe, să fie o legătură directă între performanţă şi veniturile celor din sectorul public. Şi vom face acest lucru anul acesta.” a completat premierul.

În ceea ce priveşte bugetul local, premierul a menţionat că „trebuie să citim bugetul de anul acesta faţă de condiţiile anului”.

„Bugetelor locale le revin 100% din veniturile pe care le încasează. Anul acesta estimăm că vor încasa 2 miliarde de lei. Anul trecut au primit mai mulţi bani pentru că ştiam prin reechilibrare că nu vor primi aceşti bani. Deci noi am luat măsuri fiscale prin care am amânat aceste încasări şi am compensat prin redistribuiri de la bugetul statului. Nu mai este nevoie anul acesta.

Mai mult, în acest an susţinem de la buget toate cheltuiele 90% pentru centrele de persoane cu handicap şi pentru însoţitori de la bugetul de stat. În plus, susţinem 100% bursa minimă pentru elevi de 100 de lei de la bugetul de stat. Deci iarăşi este un fake news să spui că bugetul este mai mic, doar pentru faptul că primesc mai mulţi bani din taxe şi impozite şi atunci nu mai este nevoie să aloci de la buget. Repet, aceste lucruri apar în spaţiul public pentru că avem foarte mulţi oameni car nu ştiu să citească un buget şi apoi aruncă aceste lucruri în spaţiul public.” a explicat Florin Cîţu.

Nu în ultimul rând, întrebat despre zvonul apărut în spaţiul public conform căruia Guvernul ar putea obliga cetăţenii să se vaccineze împotriva Covid-19, Florin Cîţu a transmis:

„Este o lege care este în Parlament de 3 ani de zile, nu are nicio legătură cu campania de vaccinare pe care o avem acum. Şi secretarul de stat Raed Arafat a spus-o şi o spun şi eu: campania de vaccinare împotriva coronavirus nu va fi obligatorie, nu se pune aşa ceva în discuţie. ”

